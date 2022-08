Mujer gana la lotería y deja a su novio para no tener que compartir el premio

Ganar la lotería, un sueño que probablemente millones de personas comparten alrededor del mundo, probablemente con esperas de mejorar su estilo de vida, darse algún lujo en particular o hacer una gran inversión, lo que sea que esta mujer tenía en mente no incluida a su novio, pues lo dejó apenas se enteró que había ganado el premio para no tener que compartirlo.

De acuerdo a lo que cuenta Kirk Stevens, su novia vivía con él sin tener que preocuparse por ayudar a pagar la renta, ya que era algo de lo que él se encargaba, pero lo que sí hacía era invertir 30 dólares mensajes en boletos de la lotería.

Hombre asegura que su novia lo dejó apenas ganó la lotería para no tener que compartir el premio

La táctica daría efecto cuando la mujer ganó un premio de más de 10 mil dólares al mes durante los próximos 30 años, cosa que parecía haberles resuelto la vida. “Laura me había dicho que viviríamos la vida de reyes si ganábamos. Ahora ella se ha ido. Tomó todo. Incluso quiere a nuestros dos perros” dijo el hombre.

Tan solo un año y medio más aguantó su relación después de haber ganado el premio. “Iba a proponerle matrimonio y, justo en ese momento, pasamos por otra mala racha. Sentí que Laura era reacia al compromiso y que el dinero era parte del problema” contó Kirk.

Fue luego de la boda de un amigo que Laura le dio el fin a la relación, de acuerdo a lo que contó Kirk, la pareja ya había pagado un enorme depósito de más de 500 mil dólares para una nueva casa, a la cual ella se mudó sola y se llevó el resto del dinero.

La triste historia de Kirk Stevens

“Al principio, no sabía si era una división permanente, así que no mencioné el dinero. Pero cuando quedó claro que no íbamos a resolver las cosas, le pregunté: “¿Qué pasa con nuestro premio de la Lotería?” Ella dijo: “No es nuestro, es mío”” culminó Kirk.

El hombre ha dejado claro que amaba a su novia y quería pasar el resto de su vida con ella, pero lamentablemente el dinero parecio haber corrompido su amor, ahora Kirk, quien pudo culminar una maestría en ingeniería mecánica, quiere que todos aprendan de sus errores.