Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre de 2022

Durante septiembre los arcángeles serán los encargados de cuidarte, para conocer quién será tu protector, Mhoni Vidente te revela todo lo que te depara agosto en temas laborales, amorosos y de salud. También te dice los días que tendrás más suerte, tus números mágicos, los signos más compatibles con el tuyo y los colores que te ayudarán a mantener la buena racha.

Aries

En el mes de septiembre, el arcángel Metatron te guiará en tu vida y significa “el poderoso” y “el invencible”. Tendrás una reconciliación contigo mismo y con los demás; este arcángel te ayudará a tener una relación pública más saludable, es decir, no cargarás con problemas que no son tuyos y abrirás las puertas de la abundancia. Experimentarás el verdadero sentido de la humanidad que a tu signo le ayudará a crecer en cuestión económica. Tus números de la suerte son 08 y 12, y tu color será el rojo intenso. Te buscará un amor del signo Capricornio o Virgo que será tu pareja ideal. Tus mejores días de este mes serán 04, 07 y 21, donde la fuerza cósmica te ayudará a tener buenos resultados. No confíes tanto en personas que acabas de conocer, sé un poco más desconfiado. Tu lema este mes es: “Nunca pierdas la fe”.

Tauro

El arcángel Miguel, que significa “luchar” y “progresar”, indica que septiembre será un mes lleno de fuerza para ser mejor en todo lo que te propongas, recuerda que este guardián tiene el poder de quitarte todas las brujerías y envidias a tu alrededor. Este mes tendrás dos golpes de suerte con los números 05 y 19, así que no dudes en jugar a la lotería. Tu color de la abundancia será el naranja y tus días de mayor fuerza cósmica serán 06, 12 y 25. La vista y oído serán tus puntos débiles a lo largo del mes. Saldrás de viaje por cuestión familiar. Tramitarás tu cédula profesional para buscar un nuevo empleo. No seas tan terco en el amor, si esa persona ya no te quiere trata de buscar a alguien más compatible con tu signo, ya sea Acuario o Leo. Tu lema de este mes es: “La salud es lo más importante”.

Géminis

El arcángel Uriel, el consentido de Dios, te guiará en este noveno mes y podrás resolver todos los problemas que arrastrabas en tu vida; sólo invócalo y verás los rápidos resultados. Tendrás la oportunidad de sanar tu corazón en cuestiones amorosas, cerrarás círculos y quedarás en paz con personas que fueron especiales. Comenzarás una relación más estable y recibirás la propuesta de un cambio de trabajo con mejor sueldo. Cambiarás tu “look” y renovarás tu forma de vestir, recuerda que como te ven te tratan. Seguirás con tus estudios universitarios, es importante que tengas constancia. Recibes dinero por un golpe de suerte con los números 09 y 21. Tus mejores días del mes serán 02, 14 y 22. Las buenas energías se juntarán para progresar en lo económico. Tu lema del mes es: “Perdónate, no has hecho nada malo”.

Cáncer

Se aproximan cambios radicales en tu vida, pero tu arcángel Azrael te guiará para cortar lazos con el pasado que no te dejaban avanzar. Sanarás situaciones económicas y tendrás la suerte de crecer en lo profesional. Este mes de septiembre tomarás decisiones para progresar en tu vida y comprarás una casa para incrementar tu patrimonio. Unos amigos te invitarán a salir de viaje, pero no seas tan comunicativo y evita problemas que no son tuyos. A los Cáncer casados les vendrá un embarazo sorpresa y a los solteros un amor muy intenso del signo de Piscis, Tauro o Escorpión que será tu pareja ideal, dale una oportunidad al amor y a conocer personas nuevas en tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 29, tu color será el blanco y tus mejores días el 01,13 y 23 de septiembre. Tu lema este mes será: “Nunca te rindas”.

Leo

El arcángel Raziel te ayudará con nuevos proyectos de trabajo y cambios radicales de casa, es decir, te mudarás a otro país y desarrollarás tu inteligencia. Será un septiembre de éxitos y logros personales, te reinventarás en todos los sentidos, como la dieta y el ejercicio. Tu signo de fuego es el más vanidoso y eso siempre te llevará a mantenerte en forma. Recibirás una invitación para salir de viaje con tu familia. A los Leo que están en pareja les hablarán de compromiso, será un buen mes en cuestiones sentimentales. No dejes tus tareas para el último y administra más tu tiempo. Tus mejores días del mes serán 05,14 y 25, pues las buenas energías estarán de tu lado. Tus números de la suerte serán 01 y 29, tu color de la suerte será el azul intenso. Tu lema este mes será: “Digo no a los excesos en mi vida”.

Virgo

Saldrás de conflictos familiares y legales gracias al arcángel Ariel, quien te ayudará a encontrar el verdadero camino en tu vida. Será un mes de noticias muy agradables y empezarás a ver más por ti. Te harás un cambio estético con el que te sentirás excelente, son tiempos de gastar en ti. Tendrás la oportunidad de formalizar con tu pareja y recibirás un dinero que no esperabas por cuestiones de lotería con los números 16 y 40. Tu color de la abundancia será el morado y rojo. No pelees en tu trabajo y evita discutir por situaciones sin importancia. Tus mejores días del mes serán 02 ,11 y 20, cuando los astros se juntarán para ayudarte en cualquier asunto. Un amigo del trabajo se enamorará de ti, pero es un amor prohibido. Tendrás la oportunidad de relacionarte con personas muy importantes. Tu lema en este mes será: “Eres el mejor en todo”.

Libra

El arcángel Rafael es el que sana y alivia a toda la humanidad, él será que el te guíe este mes para ayudarte a curar heridas del pasado, cualquier petición que le hagas será cumplida. Recibirás la propuesta de un puesto nuevo con más jerarquía, debes aceptar porque te va ir de lo mejor. Preparas vacaciones para tu cumpleaños. Tendrás juntas con los directivos de tu empresa por un reajuste, recuerda que tu signo está capacitado para encargarse de las comunicaciones y recursos humanos. En cuestiones de amor, los Libra solteros conocerán a alguien de Aries o Capricornio que será su pareja ideal. Tus mejores días serán 06, 13 y 27, tus números de la surte: 05 y 29 y tus colores de la abundancia: rojo y amarillo, procura no prestar dinero para que no te roben la suerte. Tu lema este mes será: “No te detengas”.

Escorpión

El espíritu del amor puro, representado por el arcángel Chamuel, será tu guía en septiembre para proporcionarte la suerte que necesitas en las relaciones sentimentales y proyectos de negocios. Serán semanas de fuertes presiones en el trabajo, por lo que decides cambiar de proyecto. La terquedad e inteligencia de Escorpión le garantiza el éxito pese a los problemas y trabas que se le presenten. Tus mejores días serán 09,15 y 26 para conocer personas importantes en lo profesional y amoroso. Si sientes que tu pareja se aleja, recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar, trata de no ser tan rencoroso y resolver la situación de la mejor manera. Viene un golpe de suerte con los números 18 y 26, tus colores de la abundancia son rojo y verde y tu lema es: “La Fuerza de Dios es mi fuerza de vida”.

Sagitario

El mensajero de Dios, es decir, el arcángel Gabriel te ayudará para tener abundancia y riqueza en tu vida, así que no lo dudes e invócalo para que te ayude a crecer. Durante septiembre terminarás todo lo que empieces, sobre todo en estudios y proyectos de trabajo. Tu signo es fuego y tu carácter intenso no te ayuda mucho, aprende a controlar tus impulsos. Te propondrán el trabajo que tanto esperabas, solo trata de no platicarlo para que se te cumpla. Tus mejores días serán 01, 13 y 26. Los Sagitario casados tendrán problemas de divorcio, no se puede vivir en un mar de mentiras y no puedes salir con más personas si ya tienes un compromiso. Tendrás dinero por comisiones o un premio en la lotería con los números 02 y 33, tus colores de la prosperidad son amarillo y azul. Tu lema este mes será: “Creer en mí”.

Capricornio

Tu lema este mes será: “La buena suerte es mía” y más porque el arcángel Metatrón, que significa salvador de la humanidad, te va guiar para que tengas las soluciones a conflictos en tu escuela o trabajo. Metatrón te va proporcionar la abundancia que necesitas. Te invitarán a un proyecto para poner un negocio, tu signo siempre busca tener dos o más ingresos para sentirse seguro. Trata de no caer en ningún chantaje de tu expareja, las personas no cambian y solo actúan, así que define tu relación sentimental. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren, analiza lo que piensas decir. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, tus colores de la prosperidad serán naranja y amarillo. Tus mejores días serán 05, 19 y 21 porque llegará la buena suerte que deseas.

Acuario

El arcángel Jofiel significa “belleza de Dios” y será el encargado de tu signo en este mes para ayudarte a conseguir y lograr nuevas metas. Tu corazón comenzará a sanar para que la felicidad se haga presente. Te tomarás todo el tiempo que necesites para ti porque tu signo carga con problemas que no son tuyos y eso hace que tu energía se desgaste. Seguirás con tu pareja y los pleitos se terminarán. Tendrás una junta para cambios de jefaturas y te darán un puesto nuevo. Ten cuidado con personas de tu trabajo por cuestiones de brujerías o malas energías. A los Acuario solteros les llegará un amor de Aries, Libra o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 40. Tus mejores días serán 09, 20 y 27. Tus colores de la fortuna son amarillo y azul y tu lema será: “Lo más importante soy yo”.

Piscis

El arcángel Uriel, que es el guardián del Sol, te ayudará a sentirte mejor de ánimo, con más fuerza y te va curar de todas tus enfermedades. Será un mes de transformación y dejas atrás todo lo negativo para empezar una nueva etapa. Tienes un don muy especial que es la comunicación con lo divino, pero a veces te llenas de malas personas que te roban tu buena energía, debes tener buenas amistades a tu alrededor. Serán semanas muy buenas en lo económico y laboral, te van a llegar propuestas que no esperabas. Tus mejores días de septiembre serán 07, 10 y 21 porque tendrás más suerte de lo normal, así que debes aprovechar la ayuda divina, más en los juegos de lotería con los números 12 y 88, tus colores de la fortuna son blanco y azul intenso. Tu lema será: “Estoy condenado a ser feliz y aceptaré mi condena”.