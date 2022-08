Caballo se “roba” a una quinceañera en su fiesta de cumple

Un video viral está demostrando que no todo sale como se ha planificado. Una quinceañera se convirtió en noticia cuando el corcel en el que iba a entrar a su fiesta se escapó con ella encima.

Fue el usuario identificado como Alexis Gómez el que publicó un video de 18 segundos en el que se puede ver a la joven montada con un traje largo y elegante sobre el caballo, reseñó Univisión.

Familiares y amigos salen corriendo detrás del caballo para rescatar a la chica que iba cabalgando en sentido contrario al lugar de la reunión.

Como una película

Aunque todo fue un susto, el video del momento no quedó nada mal, por el contrario, parece una escena de una película y eso lo comentaron los usuarios que vieron el material.

“Lo más épico fue el chico con su lazo. Se ve que tenía intenciones de ayudar, pero se quedó muy atrás”, “O sea, corrió para el lado equivocado, pero a poco no se ve bien ‘cool’ como ondea la cola del vestido con el viento”, “Esa quinceañera representa el audio que dice: ‘tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo’”, “Búrlense lo que quieran, pero sí se ve genial como se pierde en el horizonte”.

“Por qué nadie habla de lo bien que cabalga la niña. Se mantiene derecha, hasta pareciera que sí quería irse” o “Parece la escena en la que la protagonista se escapa en su caballo para ir a vivir su vida lejos de su familia”, citó el medio.

En todo caso, no debieron dejar a la joven sola a control del caballo. Alguien debió acompañarla tomando las bridas para conducirlos hasta la recepción. No se ha informado cómo terminó el episodio, pero al parecer no ocurrió nada malo con la chica y su brioso corcel.

Los familiares salieron persiguiendo a la cumpleañera y al caballo (Captura)

20 millones de reproducciones

El curioso clip acumula más de 20 millones de reproducciones. “La quinceañera ya anda acá en Durango (México), ahorita pasó por mi casa”, “Apenas pasó por San Luis Potosí (México), y el del lazo ya mejor se fue caminando”, “Dicen que hasta la fecha sigue recorriendo el mundo”, “Ya llegó a Guanajuato (México) y se le acabaron las suelas al niño del lazo”.

“Yo vivo en Culiacán (México) y antier la vi pasar, el del lazo pasó hace como 10 minutos”, “También pasaron por Saltillo (México), y el de la cuerda me pidió agua” o “Ya pasó por Chihuahua (México) y el del lazo se ve bien agotado”, especularon los usuarios.

