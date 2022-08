Hombre quería romper una piñata, y terminó ‘rompiéndole’ la cabeza a su suegra

Las fiestas siempre son divertidas porque algo inesperado siempre ocurre, mucho más cuando llevan juegos con los ojos tapados. Varios videos se han vuelto virales por los ‘accidentes’ que pasan celebrando cumpleaños, pero definitivamente, este se iba poniendo un poco preocupante, pues el golpe fue bastante duro.

La tradición dice que la piñata se debe colgar y el cumpleañero, o incluso algunos invitados, deben taparse los ojos y tratar de golpear la piñata para que las sorpresas que tiene adentro, salgan a volar. Los invitados se agachan y cogen sus respectivos regalos.

Esa sería la expectativa, pero lo cierto es que en eso, pueden pasar varias cosas. Este fue un caso de Estados Unidos, donde un hombre, celebrando su cumpleaños, decidió medirse al reto de tratar de romper la piñata, pero casi que termina por romperle la cabeza a su suegra.

En un momento dado, la persona que tenía la piñata, decidió bajarla un poco para jugarle una broma al cumpleañero, quién terminó rompiendo la cuerda donde estaba colgada. Su suegra, quien se encontraba al frente grabándolo, decidió dejar su celular para ayudar a recoger la piñata y al parecer el hombre no escuchó que su suegra le decía que se detuviera un momento mientras ella se agachaba, así que con todas las fuerzas, el hombre decidió pegar con el palo, pero terminó dándole en la cabeza a la mujer, que recibió esto tan duro, qué término arrodillada en el piso.

El palo se ve totalmente torcido y aun así el cumpleañero no se daba cuenta, así que otro asistente decidió quitarle el palo antes de causar más golpes. Lo más impactante de todo, es que pareciera que muchos de los presentes, ni siquiera se preocuparon por el bienestar de la mujer, qué término por levantarse sola y como si nada.

Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar y no pudieron dejar pasar el momento tan gracioso. Ojalá la mujer no haya durado mucho con el dolor de cabeza.