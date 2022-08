Las Kardashian entre las clientes fans de la cocina de Victoria Vanucci

Debido a su toque especial, la chef vegana Victoria Vanucci conquista el paladar de figuras públicas de la talla de las Kardashian en Estados Unidos.

La modelo, actriz y extenista argentina es la mente maestra de Pachamama, negocio gastronómico ubicado en San Diego. En su local, utiliza ingredientes que han sido cosechados en su huerta.

Su vida ha dado un giro. Dadas sus habilidades en la cocina, hoy cuenta con un negocio millonario que ha sido reconocido en todo el país.

Victoria Vanucci en Florida

Tras su éxito con el primer restaurante, la expareja de Matías Garfunkel optó por trasladarse hasta el paseo marítimo de Venice Beach, Florida, para abrir una segunda sucursal.

De la mano del chef Alan López, desarrolló la idea de vender comida vegana y no vegana. “Nuevo restaurante de comida callejera orgánica abre en el paseo marítimo Venice Beach. El restaurante Pachamama acaba de abrir en el paseo marítimo Venice Beach y ofrece comida callejera orgánica que incluye opciones vegetarianas”, titularon recientemente medios de comunicación como Lo Angeles Times, Palisadaes News, City Westwood y el website Today.

López brinda más fortaleza a su propuesta culinaria. Hace énfasis en una propuesta ecológica, focalizada en el cuidado del medio ambiente, sintetizó la revista DEK.

Al igual que en el primer restaurante Pachamama, la huerta de Vanucci provee los alimentos en su mayoría. Aparte, resaltan la gastronomía peruana y japonesa.

Igualmente, ofrece un servicio llamado “Bee Leaf USA” para que sea adquirido por las personas que deseen miel de abejas rescatadas.

“Es servicio completo de miel de abejas, donde las rescatamos, las relocalizamos y las revivimos. Nosotros tomamos abejas que no son queridas en algunos lugares y serían exterminadas y las movemos a santuarios donde les damos rehabilitación. Luego, una vez que son rehabilitadas, las insertamos en la sociedad nuevamente, ya sea en hoteles, restaurantes o tu patio trasero”, confesó la artífice.

Nueva oportunidad

Hace un par de años, la vida le dio una nueva oportunidad a Victoria Vanucci. Por diversas situación, se alejó de su familia y estuvo al borde del suicidio.

“Lamentablemente, todo lo que viví en el pasado me dejó sola: sin ellos, sin amigos, sin mi país. El dinero marea. Y a mí me mareó de tal forma que me alejó de quien quería ser. Me puso en un mundo que no era el mío. Al principio la alta sociedad y el lujo te obnubila. Trataba de pertenecer, pero no lo lograba”.

Ahora, siente orgullo al mirarse al espejo. “Desde que tenés choferes para todo, no manejás más. No hacés un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje. Llegué a tener tantos guardaespaldas que nadie se me podía acercar. Esa no era mi vida. Esa no era yo. Ni era feliz. Y empecé a caer”, reconoció en entrevista con el portal mdz.