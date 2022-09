Exfutbolista fue víctima de su novia virtual, quien en realidad nunca existió

Manti Te’o es un jugador retirado de fútbol americano. En su carrera se destacó como líder de la defensa del equipo de Fighting Irish de Notre Dame, donde fue figura en 2012 y fue gran referente del mundo del deporte por sus excelentes actuaciones en el terreno de juego. Una década después, Te’o vuelve a ser tema de conversación, pero no por sus jugadas, sino por la “novia falsa” a quien nunca conoció y con quien sostuvo una relación por tres años.

El pasado 16 de agosto, Netflix publicó un documental de Manti acerca del mejor momento deportivo que el futbolista vivió hace diez años y el aspecto fuera de las canchas del hawaiano. Lo más relevante de la historia es lo que sucedió con Lennay Kekua, novia de ese momento de Te’o. quien supuestamente murió el 11 de septiembre de 2012.

Un giro radical en la historia:

A inicios del 2013, los periodistas Timothy Burke y Jack Dickey investigaron el extraño caso, pues Kekua coincidencialmente había muerto en la misma fecha del fallecimiento de la abuela de Manti. Los investigadores revelaron que ella no solo no había muerto en esa fecha, sino que en realidad nunca había nacido. ¡Ella no existía!

Manti Te‘o no lo sabía:

El exfutbolista reveló que incluso él fue engañado y tomó sentido que ella no aceptara salir con él y sus interacciones se redujeron a llamadas telefónicas y fotografías. La Universidad de Notre Dame salió en defensa de su estrella y aseguró que él había recibido un engaño.

Manti había hablado en reiteradas ocasiones de salidas y citas con Lennay. En principio, muchos creyeron que se trataba de una estrategia de marketing para que el jugador ganara seguidores en redes sociales y pudiera impulsar su candidatura como mejor jugador del equipo.

Sin embargo, Manti aseguró que las historias que inventó fue para evitar que su familia creyera que estaba loco por sostener una relación amorosa virtual.

¿Quién era su supuesta novia?

Te’o fue engañado por Ronaiah Tuiasosopo, quien era supuesto amigo de la familia del jugador, es quien estuvo detrás del montaje. Él se había presentado como un primo de Lennay, pero el mismo Ronaiah le reveló a Manti que él se había encargado del engaño.