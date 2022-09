Tiktoker pide vuelos exclusivos para adultos tras viaje con un niño llorando

Por pedir que los niños viajen en vuelos diferentes al de los adultos mediante un video difundido en las redes sociales, específicamente Tik Tok, una pasajera se convirtió en viral.

La Tiktoker, conocida por su cuenta @mooorganic, comentó que vivió un tormento al montarse en un avión donde estaba un niño como viajero y lloró por un periodo prolongado. Ante esta situación, la pasajera hizo la solicitud en la plataforma.

En el producto audiovisual se le nota ve apoyada en una ventana, de fondo un pequeño solloza con fuerza. No paró de quejarse: “El vuelo fue de tres horas y escuché esto todo el tiempo”.

Enfrentamiento virtual

Tal petición generó polémica. Los padres del pequeño repudian su percepción. “Como padre estoy 100 % de acuerdo. Me encantaría estar en un avión y no recibir miradas sucias o gruñidos de personas enojadas a las que no les gustan los niños”, subrayó La Nación.

La progenitora siguió más atrás. “Como mamá de tres, estoy de acuerdo. Puedes tener un vuelo tranquilo y yo podría tener un vuelo libre de gente que olvidó que existen los auriculares”, alegó.

“Pobre madre, dios mío, estaría devastada”, “Oh no, tuviste que compartir el espacio público con el público”, “¿Qué tal si pones música a todo volumen?”, escribieron en el video algunos seguidores.

Defensa

La creadora de contenido se defendió de los señalamientos. Comunicó: “Tengo auriculares con cancelación de ruido, pero el niño tenía más de cinco años y se sentó directamente detrás de mí, mientras pateaba mi silla y mientras la madre dormía”.

Indicó que, con el fin de viajar cómodamente, accedería a pagar tarifas más altas. “¿Por qué no existen los vuelos solo para adultos? Pagaría mucho dinero”, se preguntó y afirmó.

“Podrías volar en privado. Es caro, pero dijiste que pagarías mucho dinero”; “sí existen (los vuelos para adultos) y se llaman vuelos privados”, le respondieron otros tiktokeros a la creadora de contenido.