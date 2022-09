La historia más conmovedora de TikTok que confirma que el amor transforma vidas

Las historias de empatía y solidaridad siguen ganando espacio en las redes sociales y la muestra es este clip grabado por una educadora que, al notar que uno de sus alumnos estaba llevando unos zapatos rotos decidió comprarle unos nuevos.

El video solo dura unos 13 segundos, pero fue suficiente para ganarse el corazón de los usuarios y acumular más de 570 mil “me gusta”, más de 8 mil comentarios y se ha compartido 4 mil veces.

La maestra ejemplar

En el inicio del video subido a TikTok se puede ver y escuchar la siguiente frase colocada por la maestra identificada como Benita Cervera: “Ayer mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos…” e instantes después se aprecia a la profesora dándole una bolsa al pequeño, reseñó Noticieros Televisa.

El niño, de unos cinco años aproximadamente, aparece en cámara brevemente en el momento en que abre la bolsa y descubre que son unos zapatos nuevos para él. El alumno se sorprende y de inmediato se levanta de la silla para abrazar a su maestra exclamando ¡Ay, gracias maestra! El video se puede apreciar en la cuenta de la educadora @benitacervera.

Para más, el video captura el momento del pequeño colocándose sus nuevos zapatos. Luego la maestra le pregunta ¿Te quedan bien?, a lo que el niño dice sí y concluye la historia.

Lluvia de bendiciones

La maestra, quien es muy popular en Tik Tok por sus clips cómicos sobre temas relacionados con su profesión y algunos chistes cotidianos, agradeció los gestos de cariño expresados por los usuarios que han visto el video. “Muchas gracias a tod@s por sus buenos comentarios y bendiciones, la verdad es hermoso poder ayudar con amor”.

“Este video me trajo recuerdos de un profesor que me regaló unos tenis cuando vio los míos rotos en un entrenamiento de fútbol”, comentó un usuario. “Mi mamá es maestra, y muchas veces he visto que de su sueldo (muy bajo) le compra cositas a los alumnos que ve que necesitan algo”, precisó la usuaria Lucía Valladares.

“Aaaw qué linda, no son unos zapatos, es cuidado, cariño, apoyo a su autoestima. Lo que hiciste fue enorme, que se reflejará siempre, nunca te olvidará”, expresó @quieromasamisojos. Por su parte, Marco Romero escribió: “El amor que ese niño le tiene habla del amor de persona que es usted. Felicidades y más gente y maestras como usted necesitamos”.

