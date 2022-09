Solo un genio puede conseguir los búhos escondidos en esta imagen ¿te atreves?

¿Crees que ya has entrenado lo suficiente tu intelecto y percepción? Con la gran cantidad de retos y acertijos visuales que hay en las redes actualmente, esto parece una tarea fácil, pero la verdad es que hay que rebuscar un poco para conseguir algunos con un nivel de dificultad realmente importante, que planteen un reto hasta para la persona más experimentada.

En esta ocasión traemos un reto que ha sido etiquetado por algunos como “solo apto para genio”, por lo que vencerlo puede significar que formas parte de un selecto grupo de personas e inclusive, podría significar que eres una persona verdaderamente experta en este tipo de retos ¿te atreves a intentar conseguir los búhos escondidos en la imagen?

El reto visual que parece poner a sudar a los más expertos ¿serás el genio que finalmente lo descifre?

La mejor forma de conseguir un buen desempeño en este reto es simplemente concentrándote, te recomendamos que lo hagas en un lugar silencioso, donde sepas que nadie te moleste y que intentes entrar en un estado de relajación y concentración profunda, porque sin duda es un reto sumamente complicado.

Se trata de una imagen donde podemos ver a una gran cantidad de jóvenes estudiantes apretados como sardinas en una lata, todos con el mismo tipo de uniforme y algún que otro animal, el reto verdadero es conseguir los únicos tres búhos que se encuentran escondidos en la imagen y en tal solo 7 segundos.

Como con otras actividades de este tipo, puedes tomar todos los intentos que creas necesarios, pero nunca debes de pasar de 7 segundos en cada vistazo, así exprimirás al máximo tu cerebro y desarrollarás tus habilidades de percepción y búsqueda.

La respuesta al acertijo para genios

La mayor de las felicitaciones si has logrado dar con los tres búhos, sin duda has demostrado ser una persona con un intelecto impresionante. Si no lo has logrado no te sientas mal, siempre se puede seguir entrenando y para ti, acá están las respuestas.

Como se puede ver, el primer búho se encuentra cerca de la esquina superior izquierda, de color blanco y entre dos estudiantes de tez morena, mientras que los otros dos están en la parte baja de la imagen, una en cada lado, a la izquierda un búho marrón y a la derecha el último, de color castaño.