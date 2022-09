WhatsApp: qué significa “gpi” y la razón para utilizarlo más a menudo en tus mensajes

Con la llegada del internet, toda una nueva forma de expresarse surgió de sus usuarios, con emojis, abreviaciones y expresiones propias de la experiencia de navegar por la red, algunas de ellas inclusive se han terminado colando dentro de la cultura popular, como “XD” o “UwU”, mientras que otras llegaron de otros medios como la correspondencia, pero a que se refiere “gpi”.

Este término se ha comenzado a utilizar mucho en WhatsApp, por lo que ha llegado a manos de personas mayores o gente que prefiere mantenerse desconectada por completo de las redes sociales, llenando a muchos de confusión sobre tu significado, el cual es bastante común y parece hasta curioso que haya acabado en una abreviación.

¿Qué significa “gpi” en los mensajes de WhatsApp? Te contamos la verdad detrás de la expresión

Para entender el significado de “gpi” nos debemos de remontar al principio del milenio, donde la mayoría de los celulares tan solo funcionaban para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, lo que obligaba a muchos a limitar la cantidad de caracteres con la que se comunicaban hasta para las cosas más comunes.

Le enseñé a mi hermano de 30 años lo que es gpi, y ahora no para de decirlo. pic.twitter.com/D3SRPO0k38 — Andrea Lovera. (@andlovera) September 5, 2022

Esta costumbre se extendió hasta la era del internet, pasando por blogs y páginas de chateo, hasta llegar a las aplicaciones móviles que tenemos hoy en día, siendo la más popular WhatsApp. “gpi” es simplemente una abreviación para una muestra de agradecimiento y no se trata de las siglas de ninguna institución.

“Gracias por invitar” sería la versión no abreviada del término tan utilizado en WhatsApp y otras redes sociales, pero no solo se queda ahí, pues también se puede usar cuando se quiere expresar la frase de manera irónica, como cuando no eres invitado a un lugar y los demás sí.

El crecimiento de la jerga de internet

La presencia de las redes y plataformas virtuales en el día a día es cada vez más fuerte, por lo que millones de personas desarrollan sus vidas en estos sitios y con ello adoptan y crean sus propias costumbres, llevándolas eventualmente al mundo real.

Contesté un gpi a un chavo q me gusta y me terminó invitando a salir y yo así de pic.twitter.com/fngBxIl8du — Barbie Politóloga (Richie)🔻 (@Rich_BarbP) September 4, 2022

La frase “f en el chat”, el “XD” o hasta el “ALV” nacieron de interacciones virtuales, pero aparecen cada vez con más fuerza en el mundo real. Durante los últimos años inclusive la Real Academia Española ha tenido que comenzar a añadir algunos de estos términos en el diccionario.