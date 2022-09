Joven publica mensajes de acoso del conserje de su colegio

El acoso es un problema de salud pública y la mejor manera de enfrentarla es haciendo visible a todos los que participan en esta práctica.

Es justo lo que le sucedió a una estudiante norteamericana, quien aún siendo menor de edad, recibía mensajes del conserje de la institución en la que estudiaba.

Ya han pasado varios años, pero la chica todavía sigue recibiendo propuestas de amistad insistentes del hombre que venía observándola desde niña y se encuentra obsesionado con ella.

Insistente y peligroso

Rebekah Gregg reveló en Tik Tok todos los mensajes de este sujeto y la respuesta ha sido abrumadora, con más de 220 mil reproducciones y cientos de comentarios.

“Hola. ¿Puedo preguntarte algo?”, le consultó el trabajador. “Sí, ¿qué pasa?”, respondió ella. “¿Cuántos años tienes ahora? ¿Puedo ser tu amigo ahora?”, siguió el hombre, citó El Imparcial.

La chica precisó que los mensajes comenzaron a llegarle cuando ni siquiera tenía 18 años. “Me ha enviado mensajes durante años”, dijo. He ignorado sus mensajes. He bloqueado sus cuentas. Ha creado múltiples cuentas con diferentes variaciones de su nombre para enviarme mensajes”, lo que evidencia el nivel de obsesión que tiene este sujeto con la ex estudiante y lo que puede significar un peligro para su seguridad.

Comentarios de apoyo

“No necesitas darte explicaciones. Su comportamiento fue inapropiado. Siempre se culpará a las mujeres”, defendió una usuaria luego de que se presentaran usuarios que cuestionaron a la joven por estar publicando los mensajes privados recibidos en su cuenta de Facebook, citó The New York Post.

Otros comentarios calificaron el acoso como “espeluznante”, por el perfil que ha seguido el trabajador escolar al no desistir de escribirte a la ex estudiante que hace varios años se graduó y ya no acude a esa institución.

Era menor de edad cuando recibía esos mensajes (Captura)

En el sitio victimconnect.org recomiendan tomar en serio las señales de acoso, documentar los episodios, comunicar la situación a amigos o familiares, llamara las autoridades, crear un plan de seguridad y bloquear todo tipo de contacto con el acosador.

Las señales más comunes de acoso ocurren cuando alguien: Llama repetidamente a su teléfono, aunque cuelgue. Lo sigue a donde usted vaya y se aparece donde sea que usted esté. Envía regalos, cartas, mensajes de texto o correos electrónicos no deseados. Daña su casa, su auto u otra propiedad. Monitorea sus llamadas telefónicas o el uso de la computadora, posiblemente a través de spyware, citó la organización.

Se hace valer de tecnología, como cámaras ocultas o sistemas de posicionamiento global (GPS) para rastrear dónde se encuentra. Conduce por o merodea cerca de su casa, escuela o trabajo. Amenaza con hacerle daño a usted, su familia, amigos o mascotas. Realiza otras acciones que lo controlan, rastrean o asustan y usa a otras personas para intentar comunicarse con usted, sus hijos, familiares o amigos.

