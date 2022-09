Descubre la gallina oculta en tan sólo 8 segundos

¿Qué tan bueno eres resolviendo desafíos visuales? Si tu respuesta fue positiva, llegaste al lugar indicado, pues te presentamos uno de los test más imponentes que, actualmente, circulan en la web.

En la imagen de este acertijo, deberás encontrar a la gallina que está oculta. Como podrás darte cuenta, están varios pollitos, pero su madre no.

El nivel de dificultad de este reto es alto, por lo que tendrás que concentrarte al máximo.

Presta mucha atención para que no se te escape la gallina, ya que no está en un lugar tan fácil de encontrar.

Muchas personas han intentado resolver este desafío, pero su grado de dificultad les ha “roto la cabeza”.

La ubicación de la gallina podría ser en cualquier rincón de la ilustración, por ello debes poner mucha atención y no distraerte con nada.

Esta prueba visual podría llevar al límite tus sentidos, ya que no será nada sencillo que encuentres la solución.

Abre bien tus ojos y deja todo lo que estas haciendo, por un momento. Tus sentidos deben estar plenamente en el desafío.

Mira la imagen

Desafío visual. Encuentra la gallina oculta en la imagen. (Twitter)

Relájate un minuto y pon tu cabeza a pensar, puesto que distraerte en este tipo de enigmas también es un buen ejercicio para tu cerebro.

Muchas personas no han podido encontrar la gallina oculta en la imagen, pero no te desanimes si no lo logras.

Es momento de que le des solución al desafío y, de una vez por todas, encuentres a la madre de los pollitos.

Solución del desafío

Como pudiste darte cuenta, localizar a la gallina no fue nada sencillo, sobre todo, porque estaba bien oculta.

Sin embargo, sabemos que eres un experto en estas pruebas y localizarla fue pan comido para ti.

Solución. Aquí está la gallina. (Twittter)

La gallina se encuentra en el centro de la imagen, escondida detrás de algunos arbustos, aunque sólo es visible su cabeza.