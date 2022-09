“Yo era demasiado estúpida”: usuaria de TikTok reveló la cosa más tóxica que su novio la obligó a hacer

La usuaria de TikTok @lilyxgarcía contó mediante un ‘story time’ una de las peores experiencia que tuvo mientras mantuvo una relación. La joven contó como su pareja, cuando ella tenía 17 años, le obligó a hacer algo súper tóxico.

“Esta historia me da mucha pena ajena. Era muy estúpida y tenía un novio que era el clásico chico popular y todo el mundo quería con él. Las niñas querían con él, los niños quieren con él, los perros quieren con él y yo no sé, porque está bien feo”, inició contando la internauta.

Así mismo dijo: “bueno, este tipo era bien pinche tóxico. Yo iba a entrar a la preparatoria, pero no iba a la misma donde él iba a estar. Tiempo antes de que ingrese me pasó diciendo: ‘es que no quiero perderte o que me dejes por alguien más’. Y yo decía mi amor no, eres un dios griego, nunca te voy a dejar por otro. El chico tenía muchos problemas”.

“Tenía tantos problemas psicológicos”

La usuaria también contó que cuando llegó el primer día de clases, él le fue a ver a su casa para que ella le indicara todos lo muchachos con los que iba a compartir un aula.

“Fue a mi casa y me hizo mostrarle fotos de todos mis compañeros del salón. Y me dijo a este no le puedes hablar, a este no le puedes hablar y yo como que ah sí está bien. En conclusión no podía hablar a nadie que tuviera ‘piniwini’”, indicó @lilyxgarcía.

Posterior a ella relata que un día se empezó a llevar muy bien con un grupo de chicos. Y, en un momento donde se encontraba con su novio, uno de los jóvenes que era parte de sus nuevas amistas le envió un mensaje.

Ese fue el detonante para que su enamorado se enojara. “Se enojó muchísimo y para que te perdone vas a tener que hacer lo que yo te diga”, explicó la usuaria.

Esto fue lo que hizo su novio por el mensaje

“Desde mi celular él le iba a enviar un mensaje a mi amigo diciéndole x cantidad de cosas. Obviamente esto es algo súper invasivo, pero quién creen que aceptó, yo. Entonces le escribió: ‘hey, qué onda, soy el novio de Lily. No sé si te has enterado pero ella no puede tener amigos. Te voy a pedir de favor que no le vuelvas a hablar en tu vida o te voy a partir la madre”, contaba en la red social china.

La internauta aseguró que cuando llegó al colegio al siguiente día, su amigo ya le había contado a todo mundo sobre la amenaza de su enamorado.