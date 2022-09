Test visual: Di lo que ves primero y te decimos cómo es tu carácter

Hay varias imágenes dentro de un dibujo simple. Solamente tienes que observar. En un primer impulso podrías ver la imagen de una casa, o en otro vistazo el perfil de un perrito.

Cualquiera de las dos imágenes cuenta con una interpretación que ha sido muy comentada recientemente en redes sociales. ¿Te animaría a hacer este juego?

Los test visuales contienen un aditivo de reto que a la gente le gusta mucho, es por ello que son bastante populares. Descubrir un rasgo de personalidad, buscar asociar una imagen con nuestra forma de ver el mundo o simplemente comprobar algo que ya intuimos sobre temas como el amor, la fidelidad o la Amistad son situaciones atractivas a cualquier edad.

Si lo primero que ves es un perro

Según publicó business insider, “eres una persona que se caracteriza por ser muy responsable. Sueles hacer las cosas en el momento que corresponde en lugar de dejarlas para más adelante. Sabes que de esta manera podrás disfrutar más de tu tiempo libre”, define el portal.

Muchos son fanáticos de los tests visuales para descubrir rasgos de su personalidad (Agencias)

Los que ven primero el perfil del perrito les gusta marcar objetivos que se puedan cumplir por muy difícil que se torne el camino. “Si tropiezas, aprendes del error, y te levantas para enfrentarte a los obstáculos. Esa fuerza te hará conseguir todo aquello que te propongas”.

Los que ves primero es una casa

La forma clásica de una casa, con su techo y ventana nos dice que puedes llegar a ser extrovertido. “Esa característica tuya se ve incrementada por lo alegre que te ven los demás. Es por eso que para la gente eres todo un referente a seguir. Les gusta ver cómo afrontas la vida para seguir tu ejemplo”, cita el medio.

Según la definición, tu personalidad tan libre hace que no te afecte lo que digan los demás. Para ti, lo más importante es sentirte bien contigo mismo. Si alguien dice algo a tu espalda, no te cuesta ignorarlo porque sabes que no merece la pena hacer caso a los comentarios negativos, citan.

Desde la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020 se han puesto muy de moda los entretenimientos caseros de este tipo. Trivias, retos visuales, test y juegos de agilidad mental, entre otros. La necesidad de mantener ejercitada la mente en tiempos de gran ansiedad posicionaron los sitios de juegos, como Namatest o Testdivertidos entre otros.

