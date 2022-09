Este actor de The Crown reveló que un miembro de la Familia Real lo llamó “abuelo”

La muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra la semana pasada sacudió al mundo entero, causando conmoción y hasta incertidumbre. Pero también mucho más interés por la Familia Real, como fue el caso de la exitosa serie de Netflix, The Crown, que volvió al Top 10 tras la muerte de la monarca.

En el marco de esta serie, Matt Smith es uno de los famosos actores que conformaron el elenco estelar de esta producción en sus primeras temporadas. Smith dio vida al Príncipe Felipe en las dos primeras entregas de The Crown y recientemente reveló durante una aparición reciente en The Today Show que conoció al Príncipe Harry, nieto del Príncipe Felipe, en un partido de polo.

Harry lo llamó “abuelo”

Además, el actor dijo que durante su encuentro el Príncipe Harry le estrechó la mano y lo llamó “abuelo”, obviamente, haciendo referencia al personaje de Smith en la serie de Netflix.

“Conocí a Harry una vez, en el polo, lo que suena un poco grandioso, pero no fue tan grandioso. Y se acercó a mí y me dijo: ‘Abuelo.’ ¡Él vio el programa! Bueno, no puedo decir que sepa si lo ve actualmente, pero lo vio un poco entonces”, contó la estrella de La casa del dragón via Indiewire.

Actualmente, Matt Smith sigue cautivando al público, esta vez con su magnífica actuación en La Casa del Dragón como el feroz Daemon Targaryen. Con 4 episodios lanzados hasta el momento, La casa del dragón está siendo un rotundo éxito y Smith es ya un favorito de los fans.

Por su parte, The Crown trata sobre la vida y legado de la reina Isabel II y tiene a Claire Foy y a Matt Smith como las versiones jóvenes de la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe; Olivia Colman y Tobias Menzies en los mismos roles en temporadas posteriores.