La verdura que los científicos han descubierto es capaz de reducir los niveles de azúcar en sangre en un 50%

Científicos han revelado que una verdura de uso común que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre en un 50%, lo que podría significar un “uso potencial” en el tratamiento de pacientes con diabetes también.

Se trata de la cebolla, tanto blanca como morada. El estudio, presentado en la 97ª reunión anual de la Sociedad Endocrina, celebrada en San Diego en agosto, reveló que el extracto de un bulbo de cebolla puede “reducir considerablemente” los niveles elevados de azúcar en sangre y de colesterol total cuando se administra junto con el fármaco antidiabético metformina.

El autor principal del estudio, Anthony Ojieh, de la Universidad Estatal del Delta, en Abraka (Nigeria), dijo: “La cebolla es barata y está disponible y se ha utilizado como suplemento nutricional. Tiene potencial para ser utilizada en el tratamiento de pacientes con diabetes”.

Los investigadores probaron la teoría en ratas. Específicamente, tres grupos de ratas con diabetes inducida por medicamento recibieron varias dosis del extracto de cebolla para ver si potenciaba el efecto del fármaco, con distintas dosis (de 200 mg, 400 mg y 600 mg por kilo de peso corporal).

Los resultados arrojaron que, de las ratas diabéticas, las que recibieron 400 mg y 600 mg por kilo de peso corporal “redujeron de forma notable” sus niveles de azúcar en sangre en un 50% y un 35%, respectivamente, en comparación con el nivel de referencia.

El estudio arrojó que hay aumento de peso en las ratas no diabéticas

El estudio también reveló que el extracto de cebolla provocó un aumento de peso en las ratas no diabéticas, pero no en las diabéticas. “La cebolla no tiene muchas calorías”, explicó Ojieh. “No obstante, parece aumentar la tasa metabólica y, con ello, aumentar el apetito, lo que lleva a un aumento de la alimentación”.

“Tenemos que investigar el mecanismo por el que la cebolla provocó la reducción de la glucosa en sangre. Todavía no tenemos una explicación”.