Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy domingo 18 de septiembre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

El Mundo

Finalizas la semana con muy buen pie, entendiendo que la vida se disfruta, que todo lo que se consigue se alcanza con esfuerzo y que de aquí en adelante con actitud positiva las cosas fluyen. Culmina una etapa importante y lo haces con mucho éxito, así que nada te frene.

Tauro

La Fuerza

Hay cosas que sabes que debes cambiar para poder avanzar, entonces ni te resista ni demores más, tienes el poder, la resistencia y la fuerza para pasar cualquier obstáculo que se te presente. Si por casualidad te caes en el intento, te vuelves a levantar y sigues. Es la vida misma y sus tropiezos.

Géminis

La Rueda de la Fortuna

Llegó el momento de hacer cambios en tu vida, dejar el pasado atrás y cerrar ciclos para poder avanzar. La carta te indica que viene una etapa de adaptación a lo nuevo que vas a experimentar y que debes controlar la ansiedad para que todo fluya con buena energía.

Cáncer

El Colgado

Tienes que mirarle el lado positivo a las cosas malas que pasan, porque la premisa en la vida de todo ser humano tiene que ser que de lo claro y lo oscuro se aprende. Toma lo que consideres debes cambiar y lo que no, pues sácalo de tu vida. Es pasado, quedó atrás.

Leo

El Carro

Estás llevando la vida a mucha velocidad porque crees que, si no haces las cosas ya, pierdes oportunidades. Calma y cordura, todo a su tiempo porque del apuro viene el cansancio y tu necesitas enfocarte en lo que realmente quieres para el futuro.

Virgo

La Muerte

No ha sido tu mejor semana, son muchas cosas las que te ha tocado enfrentar, pero si algo te ha dejado esta experiencia es el desapego total y la adaptación a los nuevos cambios. Que al principio es difícil, pero puede estar segura que son etapas que pasan y miras atrás y te das cuenta que valió la pena pasarlas para aprender.

Libra

El Mago

En estos momentos de tu vida no le tienes miedo a nada. La energía que irradias es tan positiva que cualquier cosa que suceda y que no te permita solucionar los problemas cotidianos, los vas a llevar con mucha tranquilidad. Aprovecha este momento para poner en orden tus ideas y acelerar algunas cosas que sientes que no avanzan.

Escorpio

El Hierofante

La carta te indica que tienes que revisarte, que tus actos de generosidad y amor no están llegando a esos seres que te necesitan. Debes esforzarte más para lograr esa unión y esa armonía que deseas con los tuyos. También te advierte que no debes dejar pasar oportunidades, aprovéchalas.

Sagitario

El Sol

La felicidad no implica que todo te va bien en la vida, es la actitud con la que nos tomamos las cosas que nos pasan, sea bueno o malo y la carta te dice que eres tú y nadie más quien debe procurar deleitarse y disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida.

Capricornio

Los Amantes

La carta representa la buena energía que tienes a tu alrededor, te dice que la aproveches para plantearte lo que quieras construir para el futuro. Que aproveches el buen momento para focalizar tu atención en lo que quieres para ti y para los tuyos.

Acuario

La Emperatriz

Te ha costado mucho llegar a este punto de tu vida en el que ahora te reconoces, te sientes a gusto contigo misma. Luchaste y alcanzaste ese momento máximo de reconocer que mereces todo lo bueno de la vida. El solo hecho de quererse uno mismo, es motivo suficiente para sentirte bien y empoderada. Aprovéchalo.

Piscis

La Estrella

La carta es muy bella y te indica que debes resolver un dilema interior para darle rienda suelta a tu creatividad y esencia. Para ello, debes elegir entre aceptarte y reconocerte sin tapujos o vivir pensando que debes hacer las cosas para que otros la acepten. Tú tienes el camino claro y la decisión en tus manos.