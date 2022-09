Drama: Niña va al hospital por un raspón y muere a los pocos días

Una niña de seis años, de nombre Danae Olguín, falleció en un hospital de Córdoba, Argentina, luego de un confuso diagnóstico y tratamiento que no logró controlar una infección.

Sucedió en enero de este año, pero las acciones judiciales se han movido recientemente. Inicialmente la madre llevó a la pequeña hasta un centro de salud para que le trataran un malestar por un raspón que de hizo jugando con sus patines.

A la menor le dolía la pierna, pero los médicos al hacer el chequelo hematológico encontraron que había una infección y la remitieron al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. En ese hospital le hicieron la prueba del covdi 19 y dio positivo, al igual que la mamá, citó Milenio.

Devuelta en una bolsa

“El dolor inmenso que estamos pasando hace ocho meses fue por una cadena de negligencia. No me voy a cansar de decirlo: hubo un abandono total Mi nena entró por un raspón y me la devolvieron en una bolsa”, dijo tras contar que los médicos le aseguraron que debido al raspón, a la menor se le había metido un virus intrahospitalario, y que la infección dañó sus órganos.

Karen Baldobino dijo que había información confusa sobre la situación de su hija, ya que también le explicaron que la niña había muerto por coronavirus.

“Desde el principio debieron darle antibióticos para cortarle la infección. Solo le daban calmantes. Le inyectaban morfina y punto. A mí nadie me llamó para avisarme”, agregó Karren, quien por estar enferma de covid al igual que su hija no pudo estar con ella en los últimos días de vida.

Una reseña de Contexto precisó que la última vez que Karen habló con su hija fue el viernes 7 de enero: “Le dije que al día siguiente le iban a hacer un estudio (una tomografía) y tenía que estar fuerte. Me dijo que me amaba mucho y le respondí que la amaba mucho también”. Al caer la noche, Danae le pidió a su abuela Delia que se acostara junto a ella. Ambas se quedaron dormidas.

“Mi mamá se despertó porque sintió muy frío el cuerpo de Danae. Ahí se dio cuenta de que tenía los labios y los pies morados. Empezó a llamar a las enfermeras y a los médicos, y nadie iba a ver qué pasaba”, recuerda Karen.

Una tragedia que enlutó a una familia argentina (Agencias)

“A mi mamá la maltrataban por reclamar atención para su nieta. Yo llamaba y no me daban respuesta: me decían que si había algo importante me lo iban a comunicar”, contó la mujer.

Mala praxis

La madre de Danae insistió en que lo sucedido es un ejemplo claro de mala praxis, ya que no atendieron a la niña con la celeridad del caso, y además, luego del fallecimiento, se tardaron dos semanas en entregar el acta de defunción.

Con tantos detalles en este sonado caso “deberían haber imputaciones”, sostuvo el abogado de la familia Zacarías Ramírez Rigo, quien señaló que el informe independiente que se hizo más tarde, “es muy crítico” del informe oficial. “El Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial determinó que Danae fue víctima de un shock séptico que terminó apagando su corazón”, citaron medios locales.

Contenido relacionado

La misteriosa carta de la Reina Isabel II que solo podrá ser abierta dentro de 63 años

Es viral: Perrito le roba el pedido a un repartidor