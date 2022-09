Renuncia a su trabajo en un supermercado para convertirse en estrella del cine adulto, pero se arrepiente “es muy difícil”

Luego del inmenso crecimiento de OnlyFans durante la pandemia, miles de personas en todas partes del mundo han intentado unirse a la plataforma para seguir los pasos de algunas de las estrellas más populares, ganando grandes cifras y teniendo una vida llena de lujos y comodidades, pero ahora una mujer que dejó su trabajo para unirse a “OnlyFans” asegura que “es muy difícil”.

Si bien la comunidad de OnlyFans parece ser una de las menos tóxicas en todo el internet, que es evidente que está repleto de toxicidad en prácticamente cada esquina; muchas veces quienes se dedican a crear contenido para adultos acaban sufriendo señalamientos por parte de quienes se encuentran fuera de OnlyFans y este parece ser el mayor obstáculo de la plataforma.

Madison Blue cuenta cómo dejó su trabajo para entrar a OnlyFans

La nativa de la ciudad de Manchester contaba con un trabajo en la cadena de supermercados británica Tesco, el cual dejó al no obtener la estabilidad que deseaba hace poco más de un año y ahora, luego de mucho esfuerzo ha podido comprarse su propia casa.

Según Madison, que no usa su propio nombre en las redes, lo más difícil es lidiar con las críticas de terceros: “Tengo miedo de decírselo a la gente porque hay un mal estigma al respecto y decírselo a otras mujeres da mucho miedo. Algunas personas pueden ser muy críticas. Es difícil estar abierto” afirmó.

Durante la entrevista con el medio DailyStar, la estrella afirmó que, a pesar de ser una de las mejores decisiones de su vida, sigue siendo “muy difícil”, pero por suerte “Mis padres saben todo lo que hago y mi madre me apoya mucho y sabe que tengo miedo de decir lo que hago”.

Estrella de OnlyFans asegura tener miedo de hablar de su trabajo

Según Madison “Mi madre dirá ‘sí, ella hace esto y estoy muy orgullosa de ella’ y me da un empujón para decir lo que hago. Espero que algún día yo también pueda porque no me avergüenzo de lo que hago, amo mi trabajo y hay un mal estigma al respecto”.

Por suerte para ella, dentro de la plataforma todo parece ir bien, pues afirmó que recientemente consiguió ganar casi 2500 dólares durante un solo día y ya planea grandes cosas para el futuro de toda su familia.