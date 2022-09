Reto repugnante invita a preparar guisos con este insospechado ingrediente

El mundo de los retos por redes sociales no parece llegar a su límite. Esta vez se trata de una supuesta receta para valientes que están colocando en Tik Tok con la intención de que se prepare y se ingiera.

Tal parece que los cazadores de incautos no se dan por vencidos y no falta quien elija esta prueba de valentía para generar “likes” o hacerse viral. He allí el peligro de estas competencias.

¿De qué se trata?

El reto invita a preparar un pollo pero en vez de aderezos convencionales como sal y pimienta, se exige que se le agreguen medicamentos de venta libre, en específico jarabes para la tos entre otras fórmulas.

Los retos se ponen cada vez peor en TikTok (Agencias)

Y no queda allí el asunto. El medicamento se debe someter al mismo calor d pollo en la olla tal como si se tratara de un poco de aceite. Este reto ya fue detectado en Estados Unidos y comenzaton a publicarse las advertencias, tal como reseñó UnoTV.

“La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) alertó que este tipo de desafíos pueden presentar riesgos significativos si se usan incorrectamente o se abusa de ellos”.

El nuevo reto implica, según lo dado a conocer por la FDA, hacer una extraña receta usando como ingredienes paracetamol, dextrometorfano y doxilamina.

Serias consecuencias

“El desafío suena tonto y poco apetecible, y lo es. Pero también podría ser muy inseguro. Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras formas. Incluso si no come el pollo, la inhalación de los vapores del medicamento mientras cocina podría causar que niveles altos de los medicamentos entren en su cuerpo” dice la FDA.

“Entre los riesgos que podría conllevar este reto de cocinar pollo con medicamento para la tos estaría causar daños en los pulmones”, indicó el medio.

Según Gastrolab, citado al organismo “hervir la proteína en una cama de este medicamento provoca que las sustancias se vuelvan más concentradas y cambien sus propiedades, incluso si el pollo no se ingiere, el peligro basta con inhalar la preparación por medio del vapor que se genera desde la preparación”.

“Incluso si no se come el pollo, la inhalación de los vapores del medicamento mientras se cocina podría causar que niveles altos del medicamento entren al cuerpo”, detalló el informe.

No se ha informado si ya existen personas que se hayan atrevido a hacer este extraño reto que además, indica que agregar jarabe al pollo es darle “un toque especial”.

