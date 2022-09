Modelo triunfa en OnlyFans, pero su familia religiosa y conservadora la repudia

Es una realidad que OnlyFans llegó para cambiar la vida de una gran cantidad de personas.

Desde que tuvo su gran auge en la pandemia del coronavirus, la plataforma de origen británico adquiere cada vez más creadores de contenido y seguidores.

En la web son muy conocidas las historias de éxito de decenas de influencers, deportistas, exatletas y celebridades que ahora se enfocan casi en su totalidad a sus sesiones de fotos y videos y a promover sus cuentas de OnlyFans.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para los internautas que han optado por darle un giro a su vida y emprender en la aplicación. Aunque pueden ganar una buena cantidad de dólares, los estigmas y la discriminación por parte de la sociedad se hacen presentes.

Tal es el caso de Ski Bri, quien vio cómo su número de suscriptores a OnlyFans ha aumentado, sólo un año después de inaugurar su cuenta persona; sin embargo, el costo personal fue caro, pues casi toda su familia reaccionó de mala forma.

La modelo y actriz de cine para adultos sostuvo que su familia es muy religiosa, por lo que no la respaldó por sus fotos y videos íntimos, a pesar de que rara vez tiene escenas sexuales.

La joven, de 23 años, oriunda de Estados Unidos, trabaja con su mejor amiga Rara Knuts para grabar contenido íntimo para sus canales de OnlyFans.

“Mi madre me apoya mucho, pero el resto de mi familia me repudió; he sido completamente repudiada por todos ellos. Son súper cristianos, muy, muy religiosos. Creo que tal vez en el futuro esté dispuesto a resolverlo con ellos, pero en este momento simplemente no lo entienden”, le dijo a Glenny Ball, en una entrevista que le concedió para su canal de YouTube.

De hecho, ella sostuvo que filmar escenas íntimas no es tan seguido no es algo que haga tan seguido, como su familia y las personas pueden llegar a pensar.

“Lo hago os veces al mes. Literalmente filmo una escena dos veces al mes. Y la gente actúa como si yo fuera una loca por el sexo, con todos, pero soy muy tranquila, sólo quiero amor”, dijo.

La modelo y actriz indicó que piensa retirarse del cine para adultos en algunos años y mudarse a vivir a San Diego, donde pueda tener dos hijo y un perro.