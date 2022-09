Devota cristiana aseguró que Dios le dijo que “trabajara como stripper” hasta los 75 años

Parecería que la religión no se llevaría muy bien con el concepto de trabajar en OnlyFans, pero esta modelo ha dejado claro que quiere romper todos los esquemas, pues es una cristiana devota que ha sabido escalar en la plataforma hasta convertirse en una de sus estrellas más exitosas y ahora ha afirmado que Dios le pidió que siguiera haciéndolo por muchos años más.

Cualquier persona que esté involucrada en la industria del entretenimiento para adultos sabe las implicaciones morales que esto tiene y lo mucho que algunas personas pueden llegar a ofenderse por la simple existencia de dichos trabajos, pero Nita Marie nombra constantemente a Dios en sus redes y asegura que es parte central de su vida.

Esta modelo de Onlyfans asegura que Dios le pidió que “trabajara como stripper” hasta los 75 años

La nativa de Colorado, Estados Unidos ya se hizo un lugar entre los titulares cuando afirmó que “Jesús amaría a las trabajadoras sexuales”, pero ahora vuelve a dar declaraciones impresionantes, pues afirma que el mismísimo Dios le ha pedido que continúe con su labor en OnlyFans.

“Quiero ser una GILF y empoderar a las mujeres mayores para que se vean y se sientan bien en sus propios cuerpos. También quiero animarlos a tener una vida sexual activa. Sé que Dios no quiere que me retire. Dios me está guiando a través de mi carrera en OnlyFans y dijo que debería continuar creando contenido hasta los 70 años” comentó la mujer para Need To Know.

Y también afirmó que “Mi marido tampoco quiere que me jubile, le gusta demasiado el dinero”, de acuerdo a Nita, se acuesta con su esposo dos veces a la semana y desde que abrió su OnlyFans tienen mejor sexo.

La filosofía y el éxito de Nita Marie

En varias ocasiones Nita ha explicado que, a pesar de ser una fiel cristiana, sabe que la biblia es un libro misógino escrito en una época en la que a las mujeres no se les permitía leer ni escribir, por lo que ella hará lo suyo dándole libertad sexual a las mujeres de ahora.

La madre de dos es sumamente exitosa en la plataforma, pues mensualmente gana aproximadamente 120 mil dólares y cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, asegura que parte de su éxito se lo ha brindado Dios.