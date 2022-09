¿Recuerdas a Janice de “Friends”? Aquí te contamos qué es de su vida

Ya tiene 61 años pero miles de fans la recuerdan como la ex novia de Chandler (Matthew Perry) en la popular serie “Friends”. La actriz Maggie Wheeler sigue muy activa en el mundo del espectáculo, esta vez en series y películas, sin olvidar que es una ficha clave en el doblaje de películas animadas.

Como se recordará, su personaje de Janice se ganó el corazón de todos gracias a su risa característica y su frase icónica “Oh...my...god”. Ella aparecía en los peores momentos y complicaba las situaciones con su avasallante personalidad.

Colección de series

La actriz también apareció en las series Everybody Loves Raymond, Jack & Jill, Will & Grace, CSI, ER, Friday Night Lights, How I Met Your Mother y Californication, entre otras.

Le encanta la voz en off

“Me encantaría estar haciendo ese trabajo”, dijo. “Me encanta trabajar en cámara y en un conjunto en vivo, pero ese trabajo es escaso. No necesariamente elegiría la voz en off porque el trabajo en cámara es escaso, elegiría el trabajo de voz en off porque realmente lo disfruto”, citó BestLife.

Para que tengamos una idea de lo versátil que es en un studio de grabación de voces, su trabajo incluye papeles en Justice League, Kim Possible, Archer, The Epic Tales of Captain Underpants y la versión animada de 2019 de The Addams Family, citó el medio.

Es también una famosa actriz de doblaje (Agencias)

La actriz también dicta talleres de voz y compone música. Otra actividad que realiza con mucha pasión es el canto. Es co-líder del Golden Bridge Community Choir, que su sitio web describe como un “coro intergeneracional no audicionado” que “se une a la antigua tradición de construcción de la comunidad a través de la canción a medida que exploramos ritmos, armonías, cantos y canciones desde nuestros patios traseros y de todo el mundo”.

También presta su voz a personajes de películas infantiles (Agencias)

“Esta pasión por conectarse a través de la música la he podido asumir y abrazar porque vive a través de mí”, le dijo a Best Self sobre su amor por el canto comunitario. “No requiere permiso de otro. Mi trabajo de actuación requiere permiso. Esa es la naturaleza del negocio. Pero este trabajo musical lo puedo llevar en la espalda”, declaró a medios estadounidenses.

