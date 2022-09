WhatsApp dejará de funcionar en octubre en estos teléfonos

Como la aplicación de mensajería instantánea líder en todo el mundo, WhatsApp sigue evolucionando a nuevas versiones, y con ello, van quedando rezagados los dispositivos que no tienen la capacidad para adecuarse a sus cambios.

Los equipos van quedando obsoletos hasta que hay un momento cuando no pueden soportar la aplicación. Por eso, ¡Que no te agarren desprevenido! y entérate en este espacio de cuáles son los teléfonos que dentro de poco, no podrán usar la aplicación.

Entre los teléfonos que no podrán usar WhatsApp a partir del 24 de octubre están el iPhone 5 y el iPhone 5C.

Todo en Digital explica que el iPhone 6 y el iPhone 6C se pueden actualizar a iOS 12, que son los más antiguos que soporta WhatsApp.

En su sitio web, El Correo explicó que si la persona ya tiene instalado en su dispositivo iOS 10 u 11, debe ir a WhatsApp en la parte de “Ajustes” y luego en “General”. Seguidamente, pulsar en “Actualización de software”, donde se podrá verificar si el iPhone está apto para la versión más reciente de WhatsApp.

Si tienes iPhone 5 o iPhone 5C, puedes irte preparando, ya que te tocará usar otro móvil.

Nuevas funciones en 2022

Con más de dos millones de usuarios en el mundo, WhatsApp pertenece a Meta. Su fundador Mark Zuckerberg ha resaltado en reiteradas ocasiones que la privacidad es una de las prioridades, y en base a esto, ha ido agregando nuevas funciones.

Una de las más recientes es la opción de salir de grupos en silencio. Antes, al salirse de un grupo, enseguida se enviaba la notificación a ese grupo sobre quién lo abandonaba. Ahora, puedes salirte, pero lo sabrán los administradores del grupo.

Otra función es que puedes elegir quién de tus contactos puede ver si estás o no en línea.

Los beneficios de WhatsApp son tantos, que a pesar de tener millones de usuarios, no todos conocen cuáles son todos los beneficios de la aplicación.

Cada mes salen nuevas funciones, y por ello, la importancia de estar al tanto de cada una de sus actualizaciones, sobre todo considerando que puede haber un momento en que nuestro dispositivo, ya no estará apto para la app.