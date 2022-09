Ahora sí la olvidó: hombre que se “ennovió” con muñeca, la quemó y lloró desconsoladamente

Aunque el nombre de Cristian no suene mucho, sus publicaciones sí son recordadas por lo particular del caso. De 27 años y origen bogotano, se volvió viral luego de compartir, que tras años de no tener pareja, decidió él mismo crear una. Así nació Natalia, una muñeca de trapo con pelo negro y gafas.

Este hombre parecía estar contento, pues hasta diseñó toda una familia con ella que incluían dos hijos, sin embargo, la historia de amor llegó a su fin. Cristian conoció a alguien más. Esta vez de carne y hueso.

Se trata de Abigail, una seguidora de su cuenta en TikTok y de origen mexicano. “Conocí a Cristian viendo sus tiktotks y me enamoré de él. Lo fui conquistando poco a poco, hace una semana, exactamente el 5 de septiembre de 2022″, señaló quien es ahora su nueva pareja.

Te puede interesar: Juanpis habló de las mascotas en el Congreso: “Los ricos no tenemos mascotas regulares”

Tras conocerse esta noticia, seguidores reaccionaron de manera jocosa y preguntaron que iba a pasar con su muñeca. “Por fin tendré libre el camino para estar con Natalia”. “No te preocupes Natalia a mí también me presumieron para luego cambiarme”. “¿Y los niños y la otra mujer qué?” “Todos son iguales”.

Pues bien, ahora se conoció que Cristian, compartió un video donde muestra a la muñeca hecha polvo luego de que le prendiera fuego. Todo esto en medio de lágrimas y desconsolado al tomar esa decisión.

Posteriormente recoge lo que quedó de su primer amor y se graba a sí mismo lamentando lo ocurrido. “Falleció Natalia y sus niños”, escribió.