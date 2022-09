Conmueve: le regalan un peluche con la voz de su esposa fallecida

Con más de 13 millones de reproducciones, el video de un hombre que recibe un regalo se hace viral desde TikTok. Sus familiares le obsequiaron un tierno peluche durante su cumpleaños, pero el gran impacto para él, estaba con solo apretar un botón en el osito.

En el video se observa que la familia está en un compartir. Son mexicanos. Es un almuerzo, donde juntos festejan la vida del cumpleañero, quien está de luto, pues su esposa murió hace apenas un mes.

Claudia Yukari, sobrina del hombre, publicó la grabación en su cuenta @claudiayukari de TikTok.

Uno de los presentes se le acerca y le da el regalo. Entusiasmado, el hombre saca lo que hay en el interior de la bolsa. Sonríe al ver que es un peluche. Le dicen que debe apretar un botón y al hacerlo, rompe en llanto.

El motivo de sus lágrimas: al presionar el botón, el peluche reproduce la voz de su difunta esposa.

El hombre no puede frenar sus lágrimas y se aferra al peluche, apoyando su cabeza sobre él. Seguidamente, lo abraza uno de sus parientes. Se separan, pero él sigue abrazando el peluche, que luego comparte con una niña, de la cual se desconoce si es su hija, nieta o si tiene algún otro parentesco.

¿Bonito o mal regalo?

Con el mensaje “Un poquito de ella”, el video tiene más de un millón de likes y más de 24 mil comentarios.

En las reacciones, hay gente que afirma que es un bonito regalo, otros sin embargo, rechazan que le hayan dado este tipo de obsequio, ya que esto solo lo hará sufrir más.

“Es el peor regalo que le pueden dar, porque el dolor estará ahí siempre que vea ese osito”, dijo un usuario.

Otro comentó “bello regalo pero a mi no me gustaría que me regalaran algo así siento que sufriría todos los días sin poder dejar descansar a la persona”.

“El detalle está bonito pero creo que solo hacen más grande el dolor”, manifestó otra persona.

“Muy buen regalo, pero le volvieron a abrir una herida muy fuerte que tenía”, fue otra reacción.

“Era su cumpleaños para disfrutar, no para ponerlo triste”, refirió otro usuario.

Otros expresaron su curiosidad por saber qué decía la voz de su esposa en el peluche: “Me sacaron lágrimas, quisiera escuchar qué mensaje le dejó su esposa por fis”.