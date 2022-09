Risug: El primer anticonceptivo para hombres que promete estar listo para 2023 ¿Cómo funciona?

Toda una promesa, así pinta y se describe, el nuevo método anticonceptivo para hombres, que lleva por nombre, Risug (inhibición reversible del esperma bajo control). Una inyección que de acuerdo con los científicos del Instituto Indio de Tecnología, impondrá una nueva era en el cuidado anticonceptivo del mundo.

Desde el inicio de los tiempos, siempre ha sido la mujer la que ha contado con un amplio abanico de posibilidades para cuidarse, sexualmente hablando, sin embargo, esta ingeniosa idea que ya cuenta con varias décadas de estudio, y que fue originalmente pensada por el doctor, Sajoy K. Guha, de 81 años, bioingeniero, médico y profesor emérito en el Instituto de Tecnología de Kharagpur, propone desfasar por completo a la vasectomía.

¿Cómo funciona?

De acuerdo a lo que recogen varios portales de ciencia sobre el nuevo anticonceptivo, Risug es un gel, el cual tiene como fin, dañar las colas de los espermatozoides individuales, aquellos que busquen fertilizar un óvulo.

El procedimiento que aparentemente tendrá su debut en el mercado comercial dentro de 12 meses, toma solo unos minutos para su aplicación y lo mejor de todo, es que puede revertirse en cualquier momento con una inyección de agua y bicarbonato de sodio.

Fue una de las más recientes pruebas realizada en al menos 300 voluntarios, la que dio un aire de prontitud, tras arrojar una efectividad del 97%. Durante el transcurso de la puesta en escena de esta inyección, se lograron observar efectos anticonceptivos hasta por 6 meses.

De acuerdo a la información que recoge el portal de noticias Infobae, citando a Patricia Cuaniscú, doctora en Ciencias Químicas e Investigadora del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental: “Hace muchos años que Guha busca desarrollar un anticonceptivo masculino. Para el hombre solo está disponible el preservativo. La vasectomía es una cirugía que en un 50% no pude ser revertida. Así que la persona que va a una vasectomía no sabe si podrá volver a concebir hijos. Por eso no se lo considera un método contraconceptivo. Hay 60 millones de hombres operados en el mundo. Y se hacen medio millón de vasectomías por año solo en Estados Unidos”, por lo que el lanzamiento de este anticonceptivo daría un cambio de 360° a los hombres y al mundo en general.