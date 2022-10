Horóscopo de hoy: sábado 1 de octubre para cada signo del zodiaco

Aries

Inicias una nueva etapa en el plano laboral que llega con muy buenas perspectivas y que traerá bienestar y prosperidad. Ahorrar debe ser tu principal objetivo. En el amor, alguien de tu familia necesita de todo tu apoyo, ayúdalo que el universo te compensará por la bondad y el cariño.

Tauro

Los negocios que tenías estancados, van a empezar a moverse y verás como tus finanzas poco a poco van mejorando. Los beneficios te ayudarán a salir de algunas deudas que te tenían angustiada. En el amor, tienes que darte la oportunidad de conocer y relacionarte con esa persona que te quiere conquistar. Date ese permiso a ver qué resulta.

Géminis

Te ofrecen la oportunidad de invertir en un negocio que pareciera ser rentable, pero primero reflexiona muy bien qué quieres hacer para que no te lleves un susto. En el amor, sé muy prudente a la hora de plantear soluciones a los problemas que tienes con tu pareja para evitar herir su corazón.

Cáncer

Vienes de situaciones muy complicadas en el plano laboral, pero las cosas empiezan a cambiar y a tener un panorama más claro y con mejores perspectivas. En el amor, disfruta de una salida con tus amigas y aprovecha para desahogarte por esa pena que llevas en el corazón. Te hará mucho bien.

Leo

Es un mes de cambios para ti y por ello es necesario que tomes las cosas con calma, paciencia y mucha tolerancia en el plano laboral. Ten mucho cuidado con lo que dices porque lo pueden tomar a mal. En el amor, trata de sanar tu corazón y dejar el pasado atrás para que lleguen nuevas oportunidades a tu vida.

Virgo

No fue un mes fácil para ti por todos los contratiempos que se te presentaron con los negocios, pero a partir de este momento las cosas van a cambiar y tendrán mejores perspectivas. En el amor, no dejes que las diferencias con tu pareja pasen mucho tiempo sin conversarlas y buscarle solución para que no se rompan esos lazos de confianza.

Libra

Es tu mes y quieres ya ejecutar esa decisión de cambio en el plano profesional que vienes pensando. Espera un tiempo más, no te precipites que lo que viene a futuro es muy favorables. En el amor, estás en el mejor momento para activar tu vida social, así que no dejes de disfrutar y de conocer gente interesante.

Escorpio

Oportunidades te llegan en el plano laboral y debes evaluarlas con mucho detenimiento para que no vayas a tomar decisiones desacertadas. En el amor, esa persona con la que estás saliendo te tiene ilusionada, pero ten mucho cuidado porque eso es pasajero y no te vayan a romper el corazón.

Sagitario

Hoy es un día muy especial porque presentas ese proyecto en el que pusiste todo tu esfuerzo y dedicación. Todo va a salir muy bien. En el amor, vas a conocer a alguien en una reunión de negocios que intentará conquistarte. No pierdas esa oportunidad porque te puede ir muy bien.

Capricornio

Debes controlar los gastos, recuerda que los negocios apenas se levantan de una mala racha y eso te hace ser más precavida para evitar deudas que puedan generarte angustias. En el amor, no dejes que la rabia te sobrepase. Contrólate y plantea tus diferencias con calma, desde el cariño y el respeto.

Acuario

Llegan a ti nuevas oportunidades y debes evaluarla porque llegó el momento de abrirte camino para crecer profesionalmente. En el amor, pasa la página y busca a tus amigas, sal de la rutina y disfruta de las ventajas de estar soltera.

Piscis

Llegó el momento de tomar decisiones y olvidarte que por que te sientas bien o por agradecimiento te tienes que quedar estancada. No, tienes que salir adelante y buscar un nuevo camino. En el amor, no dejes que la familia se inmiscuya en tu relación, recuerda que eres independiente y nadie decide por ti.