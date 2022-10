Esta chica explicó por qué odia el reguetón y se hizo viral

Una joven colombiana acaba de “ganarse el cielo” para miles de críticos del reguetón porque, en pocas palabras, acaba de explicar los motivos que lo hacen un producto de pésima calidad.

La usuaria se llama Ana María Vélez y decidió publicar el breve análisis en su cuenta de TikTok @entremispecas.

En el clip de poco más de un minuto, descarga contra las canciones que hoy en día son de las más escuchadas y bailadas, algo que, tarde o temprano deberá ser cosa del pasado.

Tipos “diciendo cochinadas”

La chica explicó que hay tres motivos centrales que la llevan a no consumir más este tipo de música, reseñó Aristegui Noticias.

El primero es la constante objetivación de la mujer. En las letras se puede entender que la belleza solo está en las chicas voluptuosas, con muchas pompas, muchas bubis y labios inflados.

Según los videos, esas mujeres voluptuosas “lo mueven rico, que lo hacen rico, que lo bailan, lo gozan, que lo perrean hasta abajo”. También agregó que hay mucho de vulgar y poco amor propio entre quienes aceptan esas ideas. “Suenan como si un hombre morboso nos estuviera diciendo cochinadas, y a mí que un hombre me hable así y que yo lo acepte es que yo no me respeto a mí misma” afirmó.

Mujeres fáciles

La colombiana admitió que escuchaba mucho reguetón, pero resolvió en decir “no más” al entender el tipo de mensajes que estaban generando para la audiencia.

Vélez explicó que en muchas canciones y videos se muestran a las jovencitas como “influenciables, manipulables, domesticables”. Que no pasan por una etapa de conquista, de galantería, sino que van fácilmente con el primero que les lleve regalos.

“Porque nos traen cositas de Estados Unidos como ropa interior de Victoria’s Secret o ropa de marca que nos deslumbra, entonces estamos dispuestas a estar en la cama de ellos porque somos muy fáciles”, sostuvo.

También agregó que en los videos se deja ver que los únicos hombres capaces de llevarse a esas mujeres a la cama tienen dinero,

fama y poder, pero los hace parecer políticos que tienen “al país llevado” pero mantienen su fortuna y excesos intactos.

“Es por eso que yo con el reggaetón no más, porque yo me valoro, me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”, sentenció la joven.

