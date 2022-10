¿Puedes identificar al vampiro en la imagen? Tienes 9 segundos para completar este reto de Halloween

El mes del terror ya empezó y qué mejor manera de empezar a celebrar Halloween que realizando este reto que consiste en identificar al vampiro en la imagen en tan solo 9 segundos.

En la imagen podemos apreciar a un grupo de personas reunidas en un salón con gran espejo. Con este reto no solo demostrarás cuánto sabes de vampiros, sino que también pondrás a prueba tu inteligencia.

Reto visual del vampiro

Existen muchos tipos de acertijos que ayudan a evaluar la inteligencia según la respuesta que da una persona para resolver un problema. El elemento más crucial en estos acertijos, sobre todo en este, es escanear todo el escenario o problema rápidamente para dar con la solución en el tiempo estipulado.

La clave es pensar fuera de la caja

Como estos entretenidos retos de coeficiente intelectual se resuelven con el pensamiento creativo, hay que pensar “fuera de la caja” para dar con la respuesta, ya que las pistas se esconden en algún lugar de la imagen.

Debes mirar detalladamente la imagen, la respuesta es bastante simple pero engañosa. Te daré la solución de este reto al final, pero no hagas trampa e intenta resolverlo por ti mismo primero.

Necesitas emplear bien tus habilidades de razonamiento analítico y lógico para resolver esta clase de problemas. Entonces, descubre al vampiro en la habitación aplicando todo lo que sabes sobre ellos, sus mitos y curiosidades.

Reto visual: Dónde está el vampiro

Pero si ya te rendiste y quieres saber quién es el vampiro en la imagen, solo mira al hombre a la derecha, con traje azul, algunos que se encuentran frente al espejo tienen un reflejo, sin embargo, con este sujeto, en vez de verse su reflejo, se ve al del hombre que está delante de él.

Como bien sabemos, los vampiros no se reflejan en los espejos, por lo tanto, al no tener reflejo, cualquier persona u objeto que se ponga detrás de ellos, se vería reflejado como si el vampiro no estuviera enfrente.