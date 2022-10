40 y 20: Olvida cambiar rango de edad en Tinder y encuentra el amor de su vida

No cabe duda que Tinder está posicionada como una de las aplicaciones más exitosas para ligar y coquetear en el mundo.

De acuerdo con la app Magic, acumuló cerca de 78 millones de descargas tan sólo en 2021.

Aunque hay miles de historias en la aplicación, lo ocurrido con una pareja que encontró el amor, a pesar de tener más de dos décadas de vida de diferencia, se ha hecho viral en las redes sociales.

Rachel Caudele es una madre de 48 años de edad, que por un error en Tinder, terminó encontrando a un gran amor.

Ella es divorciada y buscaba una relación en la web. Para eso bajo la aplicación que se especializa en match entre diferentes personas, y tuvo un éxito inesperado. Al final, halló a un novio que es 23 años más joven.

Y es que, la rubia no buscaba una relación con diferencia de edad, en el momento que conoció a Alex Michael, de 25 años.

Su amor fue digno de una película hollywoodense. Luego de tener una gran conexión, Rachel optó por volar de Nueva York a Texas para pasar tiempo con su nuevo amor.

Ella se separó a fines de 2020, y un año después sus amigas la convencieron de descargar Tinder para encontrar otras experiencias.

“Estaba viviendo algo nuevo tras mi separación y quería probar algo diferente. Estaba disfrutando de mi libertad y mi convencieron de usar Tinder. Estaba muy escéptica y me desconcertaron los mensajes que recibí. Recibía fotos no solicitadas y no me gustaban”, dijo a The Mirror.

Lo cierto es que el origen de la historia se debió a que la rubia olvidó cambiar la opción de la preferencia de edad para elegir el rango del sexo opuesto; de hecho se dio cuenta cuando conoció a Alex.

“Me me envió un mensaje y seguí volviendo a su foto una y otra vez. Suena realmente a cliché, pero pensé que tenía ojos amables. Comenzamos a conversar y surgió la pregunta de la edad. Cuando me dijo que tenía 23 años, dije: ‘Guau, es demasiado joven, no va a salir nada de esto’”, relató.

Mientras tanto, el chico mencionó que cuando la conoció pensó que se veía muy bien y que no aparentaba la edad que tiene.

Rachel tiene dos hijos, de 23 y 19 años, pero eso no es algo que preocupe a su pareja.

Aunque han tenido problemas porque Alex mantuvo un tiempo su cuenta de Tinder abierta, o las críticas en redes sociales de amigos y familiares, su relación va viento en popa y ya viven juntos en Austin.

De esta forma, Rachel y Alex demuestran que la edad no es una barrera para el amor.