Aprueban en los Estados Unidos ropa interior para prevenir infecciones de transmisión sexual en mujeres

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó luego de varias pruebas y supervisión de aspectos físicos como dimensiones, grosor, elasticidad y fuerza, más el debido testeo en la compatibilidad con el cuerpo humano, dos prendas de ropa interior para evitar y prevenir diversas infecciones por transmisión sexual mediante la práctica del sexo oral.

Se conoció que ambas prendas tienen la virtud de que las mujeres puedan sentir el placer del sexo oral sin tener la necesidad de sacársela y desnudarse por completo. Sus características se basan por contener látex ultrafino suave al tacto, de un solo uso y con sabor a vainilla. También se conoció que se puede usar con o sin lubricante.

Ahora el sexo oral puede ser más seguro gracias a una innovadora prenda femenina descartable. (Foto: Reprodução)

Previene enfermedades de transmisión sexual

Lorals for Protection, ropa interior hecha para el sexo oral y vendida por Lorals, con sede en Los Ángeles, California, está diseñado para evitar el contacto directo entre ambas pieles involucradas en el acto íntimo y sus respectivas transferencias de líquidos que pudieran ser el causante de diversas infecciones de transmisión sexual como clamidiasis, sífilis, gonorrea, tricomoniasis, Hepatitis B, virus del Herpes, VIH y virus del papiloma humano (HPV).

Jeanne Marrazzo, directora de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, dijo que este tipo de protección es muy importante, ya que los adolescentes están comenzando su vida sexual a través del sexo oral.

“Pensé en la idea de Lorals después de unas vacaciones muy románticas. Todo el producto fue concebido para una experiencia increíblemente íntima, sin restricciones. Y es que cuando estaba en ese descanso, lo hice en compañía de alguien a quien amaba y en quien confiaba. Pero luego, nos separamos y me encontré que ante nuevas parejas me la pasaba diciendo que no al sexo oral, a pesar de que realmente lo deseaba”, aseguró Melanie Cristol, fundadora y CEO de Lorals, con respecto al por qué de la creación de la prenda íntima revolucionaria.