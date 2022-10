Horoscopo: Esto es lo que depara la segunda semana de octubre

Previsiones en materia financiera, compartir en familia, episodios con tu pareja y más serán algunos de los aspectos que deberán tomar en cuenta para esta semana, del 10 al 16 de octubre, todos los signos del horóscopo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrá un malentendido entre tú y tu pareja que tiene que ser resuelto a la brevedad, no dejes pasar los días porque se puede convertir en una bola de nieve que no podrás parar. Si no la debes, entonces no hay nada que temer. Escucha los consejos de los sabios de tu familia y enfréntate sin temor a ese impase.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Controla los gastos, hay mucho flujo sin control del dinero y no estás tomando previsiones ni gastando en lo verdaderamente importante. Organízate, establece las prioridades, qué debes comprar ahora, qué puedes esperar, en qué debes parar de adquirir. Verás como a final de mes, el dinero te rendirá mucho más y conseguirás avanzar más rápido.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Durante esta semana te preocupará tu salud, así que comienza a practicar algún deporte o disciplina que te proporcione bienestar tanto físico como mental y emocional. Toma clase de yoga, pilates, natación o meditación. Regula lo que comes. Por allí comienza todo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay propuestas de viajes. Tómalas y dale prioridad a tu libertad personal. Te sentirás menos atado a tu familia y amigos y más atraído por la aventura, por la diversión y por nuevas sensaciones. Diseña nuevos planes y estrategias para afrontar ciertas nuevas situaciones.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es posible que has sufrido una ruptura con tu pareja, has perdido tu empleo o un cliente importante o que alguien importante para ti se ha muerto durante este tiempo. Sentirás que la vida no te sonríe, esta semana será como si no ocurriera nada, pero debes poner de tu parte para que la vida comience a sonreírte.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay muchas personas manipuladoras a tu alrededor que quieren sacar provecho de ti y tu debes aprender decir no, porque sino terminarás defalcado, arrepentido y con un sentimiento de culpa del que te costará librarte. A veces es complicado ponerle freno a la familia o seres queridos, pero el hecho de que los una un parentesco no les da derecho a querer abusar de ti.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te estás autoflagelando, deja de exigirte tanto. Estás ejerciendo una presión tan grande en ti, que terminará por enfermarte. Es común que quieran brindar lo mejor de ti, pero todo tiene un límite y debes respetarlo. No creas que si te exiges menos el resultado no será el mismo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Será una semana muy feliz, compartirás con personas que siempre has querido. Llénate de sus energías. Serán encuentros inolvidables que tendrán un efecto positivo por un largo rato. Atesóralos para que cuando te sienta que las cosas no están yendo bien, pues sean tu motor para continuar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vivirás un gran momento que será de mucha reflexión para el resto del año. Aprenderás y sentirás que valió la pena. Es normal que a veces te sientas un poco triste, aburrido o confundido, no todos los días tienen que ser felices. Pero que esos sentimientos negativos no te dominen. Procura que estos sean la fuerza que necesitas para lograr un cambio en tu vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Pon sumo cuidado en las transacciones económicas que realices esta semana porque un mínimo error puede descontrolar todo, un efecto dominó. Revisa bien antes de hacer depósitos, transferencias bancarias, enviar datos personales o financieras. Si vas a firmar algún contrato, sea de alquiler o negocio, lee las letras pequeñas. Si vas a hacer algún acuerdo, plásmalo. Que no quede en solo palabras.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay muchas probabilidades que esta semana asumas algunas responsabilidades económicas que no eran de tu competencia. Esto te desequilibrará, pero no te desesperes porque saldrás airoso. Será pasajero. En materia del amor, no descuides a tu pareja. Esa falta de atención sí te traerá verdaderos problemas, unos tras otros. Así que si deseas frenar las discusiones, comienza a establecer prioridades o a balancearlas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Sigue esforzándote en tu trabajo o negocio porque, aunque ahora no ves que estas teniendo los resultados que deseas, pues estos los conseguirás ante de que culmine este año. Serás recompensado por tanto tiempo de dedicación y empeño. Las cosas saldrán mejor de lo que esperabas.