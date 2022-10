Horóscopo de hoy: martes 11 de octubre para cada signo del zodiaco

Aries

Buenas oportunidades se te presentan en el camino y debes analizarlas con detenimiento. Los negocios van muy bien, así que el esfuerzo ha valido la pena. En el amor, quieres llamar la atención de esa persona que te gusta, pero no lo has logrado. No te rindas que vas por buen camino.

Tauro

Inicias una semana con buen pie, pues los negocios van avanzando, las finanzas en incremento y eso te tiene muy entusiasmada. En el amor, estás clara que la rutina del trabajo has desmejorado tu relación, pues busca un tiempo y dedíquense el uno al otro.

Géminis

Hay momentos en los que es necesario delegar funciones en todo el equipo para que los proyectos puedan salir lo más rápido posible. En el amor, deja los celos y los problemas a un lado y date el chance de amar sin reclamos y diatribas.

Cáncer

Sabes que tienes que esforzarte un poco más para conseguir ese ascenso que tanto anhelas. Ten paciencia que las cosas van a llegar en su momento. En el amor, ya está bueno de aceptar que tu pareja todos los días llegue con un conflicto diferente. Dale un parado a esa situación que puede terminar muy mal.

Leo

La paciencia es una virtud que no la tiene todo el mundo y tu carácter hace que te desesperes y ofusque cuando no resuelves las cosas a tiempo. Calma, cordura que al final del camino el estrés puede hacer estragos en tu salud. En el amor, tienes el apoyo de tu pareja para tomar las decisiones que creas convenientes.

Virgo

Que tu paz y tu tranquilidad en el plano laboral no la perturben los chismes y el mal ambiente que hay en estos momentos. Enfócate en resolver lo que te corresponde. En el amor, la estabilidad de la pareja depende de que ambos pongan de su parte. Resuelvan los conflictos y sigan adelante.

Libra

A veces sientes que tus opiniones no son tomadas en cuenta en tu trabajo porque el silencio te otorga esa percepción, pero ya verás que el tiempo te dará la razón, solo espera con paciencia. En el amor, tienes que acercarte a la familia, necesitan saber de ti. No todo es trabajo.

Escorpio

Estás más angustiada por los cambios que se van a generar en el plano laboral que en el proyecto que debes sacar adelante. No te preocupes, que lo que viene será bueno para ti. En el amor, no hagas caso a los comentarios de los demás por estar sola. Ya llegará esa persona especial que quieres para tu vida.

Sagitario

Hay que bajarle dos al carácter porque con discusiones no vas a llegar a acuerdos para mejorar el ambiente laboral. Esto es necesario para que los negocios salgan adelante. En el amor, sentimentalmente estás muy bien, iniciando una relación con esa persona tan especial que llegó a tu vida y que te valora como eres.

Capricornio

En el plano profesional estás en una etapa de organización para lograr la estabilidad de los negocios. Trata de ahorrar para que momentos de crisis no te peguen tanto. En el amor, ya estás en ese punto que necesitas independizarte de la familia. Toma la decisión, llegó el momento de buscar tu futuro y el de tu pareja.

Acuario

Tras varias semanas de un torbellino de trabajo, ya todo vuelve a la calma y los negocios toman su rumbo como esperabas sucediera. En el amor, no dejes que la familia intente meterse en las decisiones de pareja. Busquen resolver sus diferencias conversando y planificando lo que quieren para el futuro.

Piscis

La paciencia y la tolerancia son los dos elementos que debes tener en estos momentos para sobrellevar los conflictos laborales. Tu intuición te llevará a la solución. En el amor, rodéate de tus amigos que estarán allí para apoyarte en esta etapa difícil para entender que la ruptura fue la mejor decisión.