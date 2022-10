Familia recibe serie de cartas aterrorizantes y su casa de ensueño se vuelve una pesadilla

Una casa colonial holandesa de seis habitaciones y su espeluznante historia se ha vuelto la nueva protagonista de la nueva serie basada en hechos de la vida real que Netflix ha lanzado, llamada “The Watcher”.

Ubicado en una calle tranquila en un bello suburbio, 657 Boulevard en Westfield, Nueva Jersey, cuenta con cuatro baños y más de 3.800 pies cuadrados (353 metros cuadrados) en casi medio acre de terreno. Para la familia Broaddus, esta pareció la casa de sus sueños.

Todo inició en el 2014, cuando, pocos días después de la compra y antes de que se pudieran mudar, Derek Broaddus recibió una carta que iba a dirigida al “propietario de la casa”.

“¿Cómo terminaste aquí?” decía la carta. “¿La fuerza dentro del 657 de Boulevard te llamó?”. La misiva agregó que la casa “fue objeto de mi familia durante décadas y ahora que se acerca a su 110 cumpleaños, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo voy a averiguar”.

Aún no se sabe quien escribía las cartas

El firmante se hizo llamar “El Vigilante” (The Watcher) y a la luz de hoy, aún se desconce su verdadera identidad.

Fue The Cut de la New York Magazine quien informó del curioso caso que ahora ha inspirado la nueva producción de Naomi Watts. El artículo cuenta que, en un total de tres cartas, los Broaddus dicen que el escritor mencionó detalles que presumiblemente solo podrían haber sido presenciados y escuchados en las proximidades de la casa.

“Ya veo que han inundado el 657 de Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía ser”, escribió El Vigilante. “Medida equivocada. No querrás hacer que el 657 Boulevard sea infeliz”.

El escritor agregó: “Tienes hijos. Los he visto. Hasta ahora creo que son tres los que he contado”, luego la amenaza: “¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que te pedí? Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para la familia en crecimiento? ¿O fue la codicia lo que me trajo a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los dibujaré también para mí”.

Las autoridades investigaron a vecinos, delincuentes sexuales e incluso los mismos Broadduses para determinar de donde venían estas amenazas, pero nunca lograron dar con un mínima pista.

Finalmente, la acosada familia logró vender la propiedad en 2019; la transacción llegó a los titulares nacionales, y tuvieron una pérdida de alrededor de US$400.000. Los compradores deseaban permanecer en el anonimato pero, según informes locales, también son una familia joven.

“The Watcher” está disponible en Netflix desde este pasado 13 de octubre, con Naomi Watts, Bobby Cannavale y Mia Farrow, entre otros.