Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 14 al 16 de octubre del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti este fin de semana del 14 al 16 de octubre del 2022 en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones. Además de cuáles son los mejores rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras de tu vida.

Aries

Tienes el espíritu de ser líder y un gran guía de los que te rodean; es un signo muy fuerte y su característica principal es servir a los demás, pero cuando se enoja destruye todo lo que está construido. Te recomiendo tener mucha paciencia en lo que realices y que tus impulsos sean más controlados a la hora de tomar una decisión. Tu gran problema de salud son las hormonas y el estado psíquico, es decir, los nervios, por eso siempre debes meditar y hacer un tipo de ejercicio para calmarte y estar en contacto con tu médico por lo menos una vez al año. Serán días para mejorar la relación con tu pareja y, para los Aries solteros, les vendrá un nuevo amor del signo de tierra que será muy compatible contigo. Recibirás una invitación para salir de viaje en estos días y tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 50.

Tauro

Es el primer signo de tierra, eso significa que son muy materialistas y casi nunca se dejan llevar por sueños, es decir, si no lo ven no lo creen. El signo Tauro siempre necesita observar las cosas, por eso son muy inteligentes y capaces para llevar alguna jefatura y negocio propio en su vida. Los pulmones y la garganta son sus puntos débiles, razón que los conduce a padecer de infecciones y problemas de sus oídos. Son muy buenos amantes pero malos proveedores, casi siempre los domina ver por ellos mismos, es decir, su individualismo. Sin embargo, su mejor virtud es ser muy buenos para hacer dinero en cualquier tema de ventas. Un golpe de suerte vendrá con los números 12 y 70. Serán días de cambiar de amistades y compañeros de trabajo. Mandarás a arreglar tu coche de los frenos y le darás mantenimiento.

Géminis

Fin de semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor; serán unos días de suerte en todo lo relacionado con nuevos proyectos, solo trata de ser más discreto y no platicarlo. Ten cuidado con problemas de salud, de estómago, trata de ir con tu médico y deja un poco los corajes que siempre son la razón de tus malestares. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor. Lo mejor que tienen los de tu signo es que son muy simpáticos y grandes comunicólogos para manejar la dualidad; pueden entender a los dos sexos y son grandes guías como psicólogos. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 15. En estos días te avisarán de un viaje por cuestiones de placer; ya no guardes rencores con familiares, intenta que todo fluya y recuerda que la familia es primero en la vida.

Cáncer

Este signo de agua se define como muy apasionado en todo lo que realiza y por eso no descansan hasta tener el éxito en su vida laboral; eso sí, a los Cáncer les encanta vivir bien, y, sobre todo, gastar sin medida su dinero. En el amor, son muy sexuales, lo que siempre predomina en sus sentimientos antes que la razón, eso hace que se dejen llevar por personas que no son buenos compañeros de vida, así que se les recomienda no ilusionarse sin antes conocer bien a su pareja. Te buscará un amor del pasado para volver, trata de cerrar ese círculo y avanzar en tu vida sentimental. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 19. Intenta poner orden en tus documentos personales como el pasaporte, visa, licencia y seguro social porque no sabes cuando lo vayas a necesitar. Un amor del signo Piscis o Libra te buscará para tener una relación.

Leo

Será un fin de semana de tomar decisiones importantes para crecer en lo personal. Recuerda que tu signo atravesará por una etapa de prosperidad, por tal razón te recomiendo no retroceder en ningún momento, pues estos días se te dará sin problema cualquier asunto. Con tu pareja vivirás mucha estabilidad y te sentirás seguro en tu relación amorosa; intenta hacer todos tus pagos y no dejes deudas pendientes para comenzar con tu ahorro para el futuro. Comenzarás el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte en forma. Cuídate de problemas de infección de la piel, recuerda que a tu signo le encanta el Sol o estar en contacto con la naturaleza. Cuida tu economía, recuerda que tu signo vive del qué dirán y eso te causa muchos gastos innecesarios, así que administra más tu dinero. Vendrá un golpe de suerte con los números 01 y 29.

Virgo

Habrá cambios muy fuertes en tu entorno familiar a lo largo del fin de semana, recuerda que serán días de transformación para tu signo, así que debes estar atento a todo las situaciones amorosas que se moverán a tu alrededor. No intentes aparentar lo que no eres, mejor trata de ser igual y sé más discreto en todo lo que realices y verás que las buenas energías te rodearán estos días. Recuerda que los Virgo son muy sencillos y cuando caen en lo presumido se alejan de su verdadero ser. Venderás tu coche y comprarás uno más reciente. Un amor del pasado te buscará para volver, pero recuerda que si ya te la hizo una vez, te la volverá hacer. Cuídate de problemas de migraña y nervios, pues estarás un poco bajo en tus defensas. Tu golpe de suerte será con los números 11 y 39 y deberás vestir de color verde para aumentar la abundancia.

Libra

Este fin de semana habrá muchos cambios y más porque te llega una gran propuesta de trabajo y tus energías positivas se multiplican, así que no lo dudes, atrévete a ser alguien con éxito. Harás los pagos atrasados de tu tarjeta de crédito para ponerte al corriente. Estos días los dedicarás a la remodelación de tu casa para vivir más cómodamente. Decides empezar con el ejercicio y la dieta. En cuestiones amorosas, no busques tanto una pareja, deja que el mismo destino te sorprenda con un nuevo amor. No olvides cuidar tu salud, en especial de tus riñones e intestinos, por eso te recomiendo hacerte una revisión médica. Recuerda que tu signo tiende a ser muy soñador y eso te hace vivir fuera de la realidad, pon los pies en la tierra y empieza a crecer en tu vida, tu golpe de suerte será con los números 17 y 66.

Escorpión

Fin de semana de pagos y ponerte al corriente con tus deudas, trata de controlar tus comparas y empezar a ahorrar. Yo sé que a tu signo le gusta llamar la atención y verse de lo más elegante, pero trata de no descontrolarte en tu economía. Una demanda legal se resolverá a tu favor. Recuerda que el elemento de tu signo es agua, por eso eres el más sobresaliente del zodiaco y eso te hace atraer muchas envidias, debes protegerte con una moneda de plata en tu cartera. Serán días de mucha pasión, saldrás con personas, pero sin nada de compromiso firme, solo serán acompañantes sexuales. Te darás a la tarea de verte de lo mejor, tu signo es muy vanidoso y siempre quiere que lo volteen a ver, te recomiendo empezar una dieta saludable y régimen de ejercicio. Tu golpe de suerte será con los números 13 y 49.

Sagitario

Para estos días tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 88. También recuperarás dinero que ya dabas por perdido. Recuerda que tu signo es fuego, esto simboliza el trabajo de la vida diaria y está representado por la fuerza espiritual, por eso eres muy encantador con todos los que te rodean. También eres muy amoroso y buscas vivir en pareja, pero eso sí, cuando Sagitario es traicionado, se aleja inmediatamente. Este signo es sin duda el mejor amigo de todos, siempre vas a poder contar con su ayuda incondicional. En cuestión de salud, tu punto débil es el cuello y espalda, debes cuidarte de dolores musculares. Siempre buscas trascender y ser admirado por tu lado artístico y liderazgo social. Saldrás de viaje para visitar unos familiares, pero no olvides estudiar para los exámenes de tu escuela.

Capricornio

Eres el décimo signo zodiacal y representas la lucha por sobresalir y ser auténtico, por eso siempre ofreces tu apoyo incondicional y destacas por ser un líder social en busca de la justicia humana. Pero también tienes un lado complicado y negativo, porque eres soberbio y obstinado, debes aprender a ser más tolerante. Eres de mentalidad muy madura y pilar de tu familia, es decir, siempre buscas el bienestar económico. También te gusta que te volteen a ver, por eso te gusta presumir lo que usas. El magnetismo que hay en tu vida te permitirá concretar tus anhelos para ser una persona muy espiritual y con el afán de ayudar a todos los que te rodean. Fin de semana de mucho presiones de escuela. Compras un boleto de avión para ir a ver a tus amigos. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte serán 21 y 30.

Acuario

Eres el tercer signo de aire y representas la terquedad y nunca darte por vencido, por eso siempre buscas el éxito en todo momento. También destacas por ser un signo que sabe cómo volver a estar bien después de una tragedia. En lo sentimental, eres muy enamorado, pero al final te gusta estar sin pareja o solo en compañía de tus hijos porque tu signo representa la libertad. Tu gran temperamento hace que tu punto débil sea lo sexual, por eso tienes constantes enfermedades e infecciones. Este fin de semana te llegará dinero extra con los números 05 y 33, además de que atraviesas por una etapa de abundancia que debes aprovechar. Te propondrán cambiarte de casa, recuerda que tu signo siempre necesita estarse moviendo para que su energía no se estanque, un amor nuevo del signo de tierra llegará a tu vida.

Piscis

Representas toda la espiritualidad y el desarrollo humano, por eso a tu signo le va muy bien en la economía porque tienes la fuerza que te da tu elemento, que es el agua para convertir todo lo que haces en éxito. Recuerda que eres un gran comunicador y artista, pero no sabes controlar el mal carácter ante cualquier injusticia y problema en la vida. Buscarás casarte y vivir en familia, destacas por tu fidelidad y cariño, pero cuando terminas con una pareja es difícil que olvides a esa persona y tratarás de volver a como dé lugar. Fin de semana de estar con mucha prisa para salir de los problemas en tu trabajo y escuela, debes ser más organizado para no verte presionado. Te busca un amor para volver, trata de darte otra oportunidad para volver estar en pareja. Tu golpe de suerte será con los números 18 y 40.