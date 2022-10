WhatsApp: Una versión no oficial infectó a miles de usuarios mediante un virus

(picture alliance/picture alliance via Getty Image)

¡Atención! Nuestra intención no es quererte preocupar, pero si estás notando algunas diferencias y anomalías en tu sistema WhatsApp, puedes estar inmerso en un verdadero y grave problema cibernético. Recientemente se conoció que una versión no oficial de dicha aplicación de mensajería llamada YoWhatsApp ha sido detectada infectando dispositivos con el conocido virus troyano Triada.

La información que retumbó el medio digital la segunda semana de octubre del presente 2022, detalló que la distribución del virus se lleva a cabo a través de anuncios en aplicaciones populares de Android como Snaptube, VidMate y YoWhatsApp, situación que genera el robo de claves de WhatsApp, permitiendo a hackers tomar control de las cuentas de los usuarios afectados.

Crédito Imagem Ilustrativa (Reprodução Freepik)

Conocimiento del problema

El acontecimiento fue publicado por la firma especialista en ciberseguridad Kaspersky y en su aviso oficial, dicha empresa alertó que, una vez infectado el dispositivo con el troyano, los atacantes descargan y activan aplicaciones maliciosas que se ejecutan en segundo plano que pueden robar datos privados y bloquea el acceso a sus víctimas.

La aplicación YoWhatsApp es un mensajero completamente funcional con algunas características adicionales a la plataforma original de Meta que, al instalarse, exige los mismos permisos que el instalador de WhatsApp. Al no darte cuenta que se trata de una versión no oficial, el Triada tiene la capacidad de robar una cuenta de mensajería instantánea y, por ejemplo, utilizarla para enviar mensajes no solicitados o peor aún, establecer sin inconvenientes suscripciones de pago para la víctima sin su consentimiento.

“Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más el poder del software legítimo para distribuir aplicaciones maliciosas. Esto significa que los usuarios que eligen apps populares y fuentes de instalación oficiales pueden seguir siendo víctimas de ellos. La toma de control de cuentas y la pérdida de datos sensibles o personales son riesgos de seguridad importantes, ya que pueden dar lugar a filtraciones y ataques más graves, como el robo de claves bancarias o la suplantación de identidad.”, advirtieron desde la empresa de seguridad, Kaspersky.