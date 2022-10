¡Cuidado! Esto atrae la mala suerte

Así como la bondad y las buenas energías existen y se hacen rituales para atraerlas al hogar, en esa misma medida existen las malas energías que muchas veces son atraídas inconscientemente, sobre todo cuando se tiene apego emocional a los objetos.

Para eso será importante tomar algunas medidas, como desechar las cosas o practicar algún ritual que permita limpiar el objeto. Acá te presentado un listado de lo que debes sacar ya de tu hogar para que pueda llegar la bonanza.

Muebles heredados

La madera es uno de los materiales que mayormente absorben las malas energías que hay en las casas o las oficinas, es por esta razón que los lugares con muebles antiguos siempre se sienten cargados de energía que pareciera que no circulara. Si en tu casa tienes algún mueble heredado, usado o regalado es vital que le realices una limpieza para evitar que todo eso impregne tu hogar.

Lo ideal es que uses pequeños cuarzos blancos. Si es una cómoda, ponlos en la gaveta. Si se trata de una cama, disponlo entre el colchón y la madera, pero jamás pongas los cristales en el piso.

Ropa usada

Estamos en un momento de la vida en la que, por tema ecológico, tendemos a optar por ropa de segunda mano que, aunque esté en muy buen estado, no significa que esté libre de esas malas energías. Para eso se recomienda que ni siquiera te la pruebes. Cuando llegues a casa, solo deberás lavarla con un puñado de sal marina gruesa, que tomarás con tu mano izquierda. Eso lo echas a la lavadora junto con el detergente y ya está lista para usar.

Objetos rotos

Todo lo que está quebrado en casa hay que desecharlo, vas a tener que dejar de lado el sentimentalismo si lo que quieres es alejar la mala suerte de ti. Los objetos rotos y reparados atraen de la pobreza, alejan el dinero. En especial, si se trata de un espejo, que por muy poco que haya sido la ruptura que sufrió, hay que botarlo.

Relojes parados

No importa si se trata de relojes de pared o de piso, si no funciona pues hay que buscarle un mejor lugar lejos de nuestro hogar. Puede ser muy bonito para decorar, aunque también es un imán para la mala suerte. Ellos deben funcionar bien y dar la hora correcta, de no ser así absorberán todas las energías del lugar y se quedarán estancadas. Lo vital es que ellas fluyan, circulen.

Plantas de plástico

Planta es sinónimo de vida, de salud. Tener flores o plantas marchitas solo hará que toda la energía se quede allí atrapada. Hay que evitar las de plásticos porque no aportan nada al espacio, salvo una buena imagen, que no sirve de nada si lo que está atrayendo no es positivo ni genera nada.