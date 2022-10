Gato se vuelve viral al romper la tele en pleno partido de Champions

El protagonista de un video que se está haciendo viral es un gato llamado Vito. El minino estaba de lo más cariñoso en su casa en Mar del Plata, Argentina, mientras sus dueños veían un partido de la Champions.

Pero lo que sus dueños no imaginaban era que el michi iba a dañar la tele en pleno partido y de una forma tan sutil que no hubo tiempo a reaciones.

Los hechos

Todo comenzó cuando Vito, un gato gris atigrado se acercó hasta la tele y comenzó a frotarse en el marco de la pantalla. Con muchos ronroneos, la mascota pasaba su cabecita de un lado a otro sobre la tele.

Tan lindo fue el momento que su mamá humana decidió grabar a Vito sobre el equipo. Hasta allí todo parecía inofensivo pero de pronto el minino puso sus colmillos sobre la pantalla y “click”, la presión de su mandíbula fracturó la TV plana. El televisor comenzó a mostrar unas imágenes de mala calidad, partidas a la mitad, como si se hibiese averiado, reseñó 0223.

“La rompió, rompió la tele el gato este”, explamó un chico a su pareja mientras la tele estaba como loca. Lo peor era que ambos estaban viendo el choque entre el PSG y el Benfica, de la Champions League

Momento publicado

@_valencolombo_ mostró en el video que al momento del incidente se disputaba el partido PSG y Benfica, de la Champions League. Se conoció que el gatito había echo travesuras parecidas pero nunca había llegado tan lejos.

Este gatito sin duda sorprendió a sus dueños (Captura)

Aunque la tele quedó averiada, no hubo reprimendas fuertes para Vito, al menos hasta donde se sabe. Lo más loco del asunto es que Vito dañó la tele en medio de un tiro al arco por parte del PSG y logran anotar, pero el momento quedó “fracturado” por el mordisco del felino.

El simpático clip acumula casi ocho millones de reproducciones y más de 600 mil me gusta. “Valentina, hasta yo lo vi venir”. “Vito: qué pasa si muerdo acá… oh, ya veo”, “¿Y si no lo viste venir? Era eso o el tele en el suelo…?”, “Eso con las teles de tubo no pasaban”. “¿Tan delicadas son las teles?”, “Necesito saber que el michi está bien”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

