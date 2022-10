Niño se enfurece al ver que sus ahorros se devaluaron y no pudo comprar figuritas del Mundial

El enojo de un niño argentino se ha vuelto viral luego de descubrir que tras ahorrar durante tres años, el dinero apenas le dio para comprar 12 paquetes con figuritas del Mundial.

Se trata de Benjamín, un niño de Tucumán, quien pasó la mitad de su vida poniendo ahorros en una alcancía con la ilusión de romperla este año y poder llenar el álbum de barajitas del Mundial de Qatar 2022, una tradición que ocupa la atención de millones de niños y adultos en todo el mundo.

El momento en que el pequeño se da cuenta de que el dinero no le alcanza para nada quedó grabado y fue publicado por su tía Jimena en la cuenta de Twiter @JimeeRG. De inmediato el material se hizo viral.

Billetes sin valor

Para tener una idea, en Argentina la inflación es galopante. Nada más en septiembre fue del 6,2% y en un año se ha disparado 83%, lo que está empobreciendo aceleradamente a la población.

“Mi sobrino abrió una alcancía donde viene ahorrando hace años y se enojó porque no tenía más que para 12 paquetes de figuritas”, contó la tía.

Fueron más de mil días de ahorro, pero, como se sabe, en tiempos de inflación el ahorro en monedas inestables no se aconseja. Jimena dijo a LA NACION, que Bernabé creía que el dinero sería suficiente para completar las páginas del coleccionable, pero al ver que no fue así, se levantó furioso de la mesa y no quiso regresar.

Varios familiares lo acompañaban al moento de abrir la alcancía y sobre la mesa quedaron las monedas y billetes depositados, muchos de los cuales ya no están en circulación como los billetes de 5 pesos, mientras que otros valores son del Paraguay.

Apenas 60 figuritas

Gracias a la generosidad de su familiares, el niño que estaba furioso fue consolado y pudo comprar muchas más barajitas. La idea es que no pierda la alegría por este entretenimiento que calienta los motores para el arranque de la esperada fiesta deportiva este 22 de noviembre en Qatar.

Lo que sí es cierto es que la alcancía de Bernabé apenas le alcanzó para comprar 60 figuritas de las 670 necesarias para completar el álbum. “En vez de Peso Argentino, nuestra moneda debería llamarse Yeso Argentino porque con el tiempo se pulveriza”, escribió un usuario citado por LMNeuquén.

La tía del menor también cuestionó que hubo familiares que le pusieron monedas sin valor a la alcancía, seguramente sin medir que eso enfadaría al pequeño.

