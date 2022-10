Es viral: Conoce en qué consiste la “teoría de las 12 Sofías” para detectar infieles

Lo que se trató de una conversación entre amigas se ha convertido en un verdadero furor en redes sociales. Se trata de una extraña conclusión a la que llegaba una chica para detectar infieles y la identificó como la “teoría de las Sofías”.

Resulta que, según ella, si un hombre tiene entre sus seguidos en instagram más de 12 mujeres llamadas Sofía, seguramente está interesado en algunas de ellas. Es posible que se use esta tendencia con otros nombres como Camila, María, Isabel y tantas otras.

Lo cierto es que esta creencia no tiene base científica, pero de igual modo ya miles de mujeres están “estalqueando” a sus novios para saber a cuántas “Sofías” siguen en Instagram y saber si son o no infieles.

Empezó en Argentina

Fue una estudiante de medicina de 23 años llamada Sara Martino la que puso a rodar esta “teoría”. Ella, con su usuario de Twitter @sarumartino, compartió algo que le sucedió con una amiga cuando hablaban de lo difícil que es encontrar chicos serios para tener una relación.

"Sofias":

Por comentarios sobre un tweet de @sarumartino pic.twitter.com/h07DdQvzVR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 19, 2022

“Una amiga tiene la Teoría de las 12 Sofías que consiste en escribir la palabra ‘sof’ en los seguidos de Instagram del que la invita a salir y descartarlo automáticamente si sigue a más de doce por gato e infiel!!! Jajaja nah si yo no me junto ni con una persona que pase un psicotécnico”, fue su explosivo tuit, citó La Gaceta.

Según esta creencia, no son de fiar aquellos hombres que tienen un montón de “Sofías” entre sus personas seguidas, pero esto luce más descabellado de lo que ya parece.

Las reacciones no han parado. De hecho, varios hombres se defendieron: “No sigo a ninguna Sofía nenas. Soy el indicado”; “No las quiero enamorar, pero sigo a 7 Sofías...”. “Sigo 9 contando mi profesora de literatura del colegio así que apto”; “Afortunadamente solo sigo a 11″, han comentado al tuit. Pero las mujeres también se suman al juego: “Sigue 7… ¿le aviso que no siga más? No lo quiero dejar”; “Somos tantas que no queda hombre vivo”, publicó Cadena3.

MESSI SOLO SIGUE A UNA SOFIA , ES EL HOMBRE DEFINITIVO pic.twitter.com/9gdk4wNLGd — Cris (@Cris_4288) October 19, 2022

Cómo surgió la historia

La joven agregó entre sus publicaciones cómo fue que se originó este comentario tan cómico. Ella respondió:

“En la última peña que organizaron los estudiantes de Medicina me hice una amiga en la fila del baño. La típica: te ponés a charlar y, de golpe, ya considerás que la conocés de toda la vida”, contó.

Luego continuó su relato: “La cosa es que estuvimos hablando bastante sobre lo difícil que era encontrar a un chico que fuera tranquilo y que no se viviera chamuyando a todas. Decíamos que hoy están todos en cualquiera y nos matábamos de risa. Ahí fue cuando ella me contó sobre su teoría para descartar infieles: la teoría de las doce Sofías. Como me dio mucha gracia, la tuiteé”, recordó Sara.

Contenido relacionado

Muestra sus fotos cuando era un joven emo y sorprende con el cambio

Niña sorprende por su reacción al comer chile jalapeño por primera vez: “Mmmm”