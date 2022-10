Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 21 al 23 de octubre del 2022

Para este fin de semana, Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti con tus números de la suerte y los colores que te ayudarán a conseguir la abundancia.

Aries

No hagas caso a los chismes y evita ser tan sensible ante situaciones que no puedas controlar; recuerda que tu signo siempre será presa de malas energías, así que siempre mantente fuerte y verás que saldrás victorioso de cualquier situación incómoda. Será un viernes mágico para tu signo, ten en cuenta que tu día de suerte será el 21 de octubre y te llegará la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa. También, recibirás una propuesta de negocio, arreglarás tu casa y la pintarás; es importante que siempre cambies los muebles de lugar para que la energía no se estanque. Los Aries que tienen pareja, eviten pelear por celos infundados, lo mejor de una relación es la confianza. Comprarás ropa para una fiesta el sábado, te invitarán a un concierto y tus números de la suerte son 07 y 19; viste más de color rojo.

Tauro

Este 21 de octubre será un día de muchas energías cruzadas en tu vida, trata de no sacar ningún crédito y evita hacer algún trámite importante a fin de evadir problemas. Ponte mucho perfume para cortar las energías negativas, recuerda que tu signo es muy sensible a todo el medio ambiente y el Sol causará muchos movimientos en tu vida personal. Recibirás una invitación a un viaje en diciembre. Hablarás con tu pareja para darse un tiempo y estarás en paz en tu vida sentimental. Acudirás con el médico para revisarte problemas de garganta; yo sé que te gusta mucho gastar y comprar, pero trata de administrarte para tiempos futuros. Tus números de la suerte serán 11 y 29, tu color el amarillo. A los Géminis que están solteros, los buscará un amor del signo Aries o Libra que será muy compatible.

Géminis

Fin de semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor; serán unos días de suerte en todo lo relacionado con nuevos proyectos, solo trata de ser más discreto y no platicarlo. Ten cuidado con problemas de salud, de estómago, trata de ir con tu médico y deja un poco los corajes que siempre son la razón de tus malestares. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor. Lo mejor que tienen los de tu signo es que son muy simpáticos y grandes comunicólogos para manejar la dualidad; pueden entender a los dos sexos y son grandes guías como psicólogos. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 15. En estos días te avisarán de un viaje por cuestiones de placer; ya no guardes rencores con familiares, intenta que todo fluya y recuerda que la familia es primero en la vida.

Cáncer

La buena suerte te inundará a lo largo del fin de semana, recuerda que este 21 de octubre vendrá a tu vida la oportunidad de crecer más en lo económico y en tu vida personal, así que te recomiendo ponerte ropa de color claro y mucho perfume. Recibirás una invitación de un viaje con tu pareja y amigos. Obtendrás un dinero que te debían, pensarás mucho en hacer una inversión como comprar una casa o coche, hazla, estás en tu tiempo de crecer económicamente. Cuídate de dolores de estómago e intestino. Eres muy bueno para la comunicación y el diseño, trata de tomar cursos para superarte más en tu vida profesional. A los Cáncer que están solteros, les vendrá un amor apasionado pero sin compromiso. Tus números de la suerte serán 06 y 23. Viste más de color verde. No te metas en problemas ajenos, concéntrate en tus asuntos.

Leo

Habrá cambios radicales en tu vida laboral este 21 de octubre, recuerda que a tu signo le afectan mucho los cambios de Luna y las energías estarán muy cruzadas alrededor de ti, así que trata de no discutir con nadie y mantente lo más alejado de los problemas; te recomiendo que no hagas trámites importantes y evita salir de viaje. Hasta el día 23 de octubre, las energías positivas estarán a tu favor, seguirás con la dieta y pensarás en hacerte una cirugía estética, aunque será hasta el mes de noviembre, tu mejor mes. Los Leo que están en pareja vivirán una excelente situación amorosa y pensarán en vivir juntos. Te pagarán un dinero que te debían, arreglarás tu carro de frenos y el mantenimiento. Harás el trámite de un seguro médico. Tus números de la suerte serán 04 y 66, y tu color naranja.

Virgo

Fin de semana de suerte para tu signo, vendrán varias sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor. Recibirás una invitación para una boda, harás el trámite de tu seguro social y tu licencia de manejo. Evita comprar cosas que no vayas a utilizar y ahorra para el mes de diciembre por los gastos que tienes contemplados. Con tu pareja discutirás por problemas de una enfermedad, así que trata de calmarte y apoya moralmente. Te buscarán para ofrecerte un negocio de comida o venta de ropa deportiva. Te regalarán un perfume, irás con el médico para revisar problemas de intestino o estómago; mejora tu alimentación, ya no te malpases. Seguirás con la suerte de conocer personas muy afines a ti y tendrás una pareja estable. Tus números de la suerte serán 20 y 77. Tu color es el morado, intenta usarlo más en tu ropa.

Libra

Este fin de semana tendrás algunos problemas familiares, así como con tu pareja. Recuerda que tu signo es muy sentido y más en estos días porque las energías de la luna menguante están muy revueltas, trata de no tomar en serio lo que te dicen y deja que todo fluya en tu vida. Recibirás varios regalos que no esperabas. También tramitas tu permiso de migración o visa americana para irte de viaje en noviembre. Te busca un amor del pasado para solucionar problemas de chismes, te recomiendo que lo escuches y platiques con él para quedar en paz. Te buscan para invitarte a un concierto o ir al ver el futbol. Eres muy buena persona, pero trata de poner más carácter en tu vida laboral. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de octubre con los números 08 y 23, tus colores de la fortuna son amarillo y blanco.

Escorpión

Fin de semana en el que tendrás muchas dudas en tu vida amorosa, por eso piensas mucho en darte un tiempo, pero recuerda que Escorpión tiene pensamientos muy aprensivos y tomas decisiones precipitadas, por eso te voy a recomendar que el 21 de octubre hagas el ritual de cortar las malas energías, para eso vas a ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y déjalo allí tres días, después lo cortas y lo quemas y, antes de salir de casa, ponte mucho perfume para que las buenas energías estén de tu lado. Te llega un amor nuevo de Cáncer o Virgo que serán muy compatibles contigo. Ve con el médico y dile que te cheque los problemas de riñón. Te invitan a celebrar tu cumpleaños y recibes regalos que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte con los números 33 y 50, y tu color es el amarillo.

Sagitario

Estos días tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 22, tu color de la fortuna será el naranja. Recordarás a un amor que ya no está contigo, olvídate de esa etapa y empieza a conocer personas más compatibles contigo para que estés en paz con tu vida sentimental. Este fin de semana tendrás energías cruzadas y mucha pesadez por problemas del trabajo, recuerda que a tu signo lo domina la sensibilidad de las energías de los demás y eso te carga de malas vibras. Te recomiendo que el 21 de octubre prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel guardián que te proteja de las malas energías, también debes ponerte mucho perfume antes de salir de casa y verás cómo llegan a ti las buenas vibras. Te compras ropa para una fiesta este sábado, ahí conocerás personas muy interesantes en el amor que te llenarán de energía.

Capricornio

El 21 de octubre arreglarás varios problemas legales y asuntos del pasado, recuerda que ese día las energías positivas estarán de tu lado. Para que dure más tiempo esa buena racha, te recomiendo usar agua bendita en la nuca y cargar un limón verde en la bolsa para cortar todo lo negativo. Siempre debes leer lo que vas a firmar. Te invitan a salir de viaje para visitar a unos familiares. Habrá modificaciones repentinas en tu trabajo, ya que te cambian de puesto para este lunes o martes. Tendrás mucha compatibilidad en el amor con Aries y Virgo que serán tu pareja ideal. Será un fin de semana de mucha pasión, trata de seguir con el ejercicio para que te mantengas más sano y duerme más, ya que la vida se vive de día y no de noche. Tus números de la suerte son 21 y 30, tus colores el rojo y azul.

Acuario

Estos días reflexionarás mucho sobre ya no ser tan orgulloso y pedir perdón a quien lastimaste para que tu corazón esté en paz. Será un fin de semana con mucha diversión y fiestas. Celebras el cumpleaños de un familiar. Arreglas tu papelería de escuela y haces varios pagos que tenías pendientes para que no te agobien la próxima semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 99, tus colores de la fortuna serán el rojo y el verde. El próximo día 21 será de mucho trabajo y revisiones con tus jefes, así que trata de tener todo en orden, recuerda que viene un ascenso de puesto, por eso debes ser muy responsable y puntual para que la gratificación económica te llegue. Ten cuidado con problemas de infecciones sexuales o de piel. Recuerda que a tu signo lo domina mucho el deseo antes que la razón.

Piscis

El 21 de octubre empieza una nueva era para tu signo, podrás lograr tus objetivos y metas de vida. Analizarás lo que debes cambiar en tu trabajo para estar mejor. Recuerda que tu día de suerte será el viernes, así que te irá de lo mejor en cualquier cosa que te propongas. Te llega dinero extra o te pagan una deuda del pasado. Recibes una invitación este sábado para salir con tu pareja a una fiesta. Cuídate de dolores de espalda y trata de dejar el estrés a un lado. No hagas caso de los chismes o problemas con tu expareja, recuerda que solo fue una aventura y solo debes mantenerte al margen de esa situación. Un amigo te pedirá dinero prestado. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 77, y tu color de la suerte es el azul claro. Tu mejor compatibilidad en el amor será con Escorpión y Géminis.