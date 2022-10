Abandona a su matrimonio de 14 años por un extraño que finalmente la dejó sola

¿Alma gemela o karma? Una gran interrogante que ha traído debate en las redes sociales en Australia, luego de conocerse la historia de una mujer que contó cómo se quedó sola al perder su matrimonio de 14 años para priorizar su supuesto verdadero amor y éste al final, terminó por rechazarla.

Amanda Trenfield, madre de dos hijos, es la protagonista de la particular historia de desamor. Proveniente de la ciudad de Sydney, se hizo viral en los últimos días en el país oceánico al contar como una noche de viaje le cambió radicalmente su historia de vida y amor.

Crónica

Como en la mayoría de los casos, el transcurrir de los años llevaron a que la relación entre Trenfield y su esposo mermaran y se debilitaran. Para poder reconectarse y revivir la pasión, ambos decidieron aprovechar un viaje de trabajo del marido durante tres días en Margaret River, Australia Occidental.

En la primera noche acudieron a la acostumbrada cena de bienvenida del evento y la pareja compartió mesa con un sujeto llamado Jason. Cuenta Amanda a Mia Freedman en el podcast, No Filter, que al momento de conocer a dicha persona quedó impactada ante su presencia y automáticamente se comenzó un juego pícaro de miradas y sonrisas cómplices.

Al día siguiente Amanda no dudo en ir más a fondo del juego de seducción y decidió llamar directamente a la habitación de Jason para invitarlo a tener una conversación sobre sus sentimientos mientras caminaban por el lugar turístico, aprovechando que en esa mañana estaba sola porque su esposo participaría en una conferencia.

En su explicación mediante redes sociales, Trenfield detalló que “abrí la conversación con ‘Me sentí extraña y muy conectada contigo anoche’ y él dijo que se sentía de la misma manera”. Luego de la revelación no tardaron mucho en llegar a besarse durante el transcurso de la jornada romántica matutina.

Final inesperado

Se terminó el viaje y cada quién volvió a su normalidad, sin embargo, para la mujer australiana su vida se alteró de la manera más impensada. A la semana de lo sucedido, Amanda tomó la determinante decisión de terminar su matrimonio al sentir que su verdadera alma gemela la había encontrado en esa noche de miradas y mañana de besos.

La mujer se contactó con Jason para invitarlo a volver a verse y éste inicialmente aceptó, no obstante, el hombre decidió dar marcha atrás y mediante correo electrónico le informó que lo mejor era no verse más y cortar todo tipo de conexión y comunicación. “Él estuvo allí en esos momentos y sintió la conexión como yo. Sintió el beso como yo. Pero decidió decir que no y seguir adelante con su vida sin mirar atrás”, explicó.

La historia ha generado divisiones de criterios en las redes sociales, en especial, en Twitter, al ver como Amanda Trenfield se guio por unos pocos besos para terminar un matrimonio de años al creer que estaba ante la presencia de su alma gemela.