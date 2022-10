Horóscopo de hoy: sábado 29 de octubre para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que organizarte y planificar muy bien tus estrategias para levantar todos los proyectos que están estancados. El ambiente laboral debe mejorar. En el amor, no permitas que los comentarios descuidados de tu pareja te afecten. Hazle saber tu incomodidad de la mejor manera posible.

Tauro

Todo lo que habías planificado para este día se complica. Enfrentarás problemas en lo laboral que debes movilizarte para buscar las soluciones en el corto plazo. En el amor, tendrás algunos conflictos con tu pareja que se disiparán poco a poco. Tómate el tiempo necesario y resuelve, siempre es buena la reconciliación.

Géminis

Si no dominas tu intolerancia, vas a seguir con el ambiente laboral enrarecido. Siempre que tengas un inconveniente, respira profundo, cuenta hasta 10 y ten mucha paciencia. En el amor, si no eres feliz con esa persona, no fuerces las cosas. Sentirás angustia y remordimiento por no corresponderla, pero es lo mejor.

Cáncer

Hoy es un día que tu paciencia ha llegado a un límite por el exceso de trabajo. Trata de calmarte y delegar algunas obligaciones en tu equipo. Despréndete de la rutina. En el amor, estar en buena compañía es una excelente forma de aflojar tensiones. Hazle caso a los consejos de tus amigas que quieren verte bien.

Leo

Estás en una muy buena etapa profesional, aprendiendo y conociendo facetas en tu personalidad que no pensabas que tenías. Confía que todo va a salir muy bien. En el amor, la aceptación tiene mucha importancia en tu pareja, si notas que él es compresivo estarás mucho más cómoda, pero hazle saber.

Virgo

No puedes seguir dándole largas a ese proyecto que tienes engavetados, sácalo adelante y aprovecha porque puede venir un golpe de suerte para ti. En el amor, vienen muchos éxitos en el plano sentimental que compartirás con tu pareja y ambos estarán satisfecho con el deber cumplido. Queda es disfrutar de lo que viene.

Libra

Por estos días las cosas en el trabajo estarán muy complicadas porque necesitan sacar todo adelante, así que toca postergar compromisos por salir de los negocios ya y darle cabida a más responsabilidades. En el amor, te pones muy extravagante y eso puede complicar tu relación de pareja innecesariamente. Dale el lugar a la tolerancia que mereces.

Escorpio

Te has desempeñado muy bien esta semana en esta nueva etapa que inicias en el plano laboral. Tienes que mantenerte positiva y esforzarte más para avanzar. En el amor, no dejes de lado todo el tiempo, sudor y lágrimas invertido en tu pareja solo por un par de discusiones. Busquen reconciliarse.

Sagitario

Los toques finales a tu proyecto más importante parecen no tener fin. Relájate, porque estás a un paso del éxito. Deberás pedir ayuda para poder concretar algunos detalles. En el amor, no intentes satisfacer las necesidades de afecto con bienes materiales. Nada puede suplantar el calor de un abrazo.

Capricornio

La tensión sube por discrepancias de intereses económicos. No te involucres en las disputas de los otros, no te hará bien. Enfócate en tu trabajo para que no te metas en conflictos. En el amor, estas presionada porque no sabes qué decisión tomar, pero deja que el tiempo pase y verás que lo que sucedió fue lo mejor.

Acuario

Lo único que necesitas es volver a retomar la situación y no tomar decisiones precipitadas. Si existe una traba en tus finanzas es una señal clara de que no estás haciendo bien algo. En el amor, tu vida social se activa, así que acepta esas invitaciones y sal a disfrutar de la buena música y de una compañía agradable.

Piscis

Te será imposible lograr concentrarte debidamente en tu trabajo, pero lo debes lograr para que no quede acumulado todo para otra semana que inicias. En el amor, la convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione.