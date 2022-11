Mujer responde a críticas por casarse con hombre mayor

En asuntos de relaciones hay de todo y de sobra. Pero en la actualidad se está criticando mucho el hecho de que mujeres jóvenes presumen estar muy enamoradas de sujetos bastante mayores que ellas.

En este caso, la modelo Leila Griffin de 28 años, dice que ama profundamente a Bruce, que tiene 53. Apenas se conocieron en un sitio de citas y solo pasaron seis meses antes de dar el paso de ser un matrimonio reseñó Milenio.

Ahora la pareja se acaba de comprar una casa y se dieron el lujo de casarse en Las Vegas (Estados Unidos). La mujer luce exuberante, tatuada y bastante producida como para un target como el que acaba de encontrar. Al menos así es el molde que impone la publicidad y el mundo del espectáculo.

El dinero es muy importante

“Nuestra relación es muy honesta y la verdad es que si él no estuviera financieramente en la situación en la que está, no estaría con él”, admitió Leila en entrevista con New York Post.

También indicó que la relación es perfecta en público y en íntimo: “es el mejor amante que ha tenido, cualquiera podría llegar a pesar que tiene 21 años y no 53″. Y si alguien quisiera saber más al respecto la modelo soltó: “Es un semental”.

La señalan de interesada

Contó que su historia de amor comenzó en Florida y que rápidamente pasaron a otro nivel. “Él quería una mujer atractiva joven con quien pasar el tiempo, y yo quería un hombre establecido con quien pasar el tiempo”.

Sin embargo, lo que ninguno pensó era en la opción del matrimonio, pero llegó y ahora ella presume en su cuenta @leila_griffin su estilo de vida junto al esposo complaciente, rico y mayor.

Sobre las críticas que ha recibido por casarse con un “abuelito millonario” expresó: Hagas l que hagas en la vida, siempre habrá en algún lugar alguien con algo negativo que decir. Haz lo que te hace feliz porque no puedes complacer a todos”, citó CaracolTV.

