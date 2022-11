Jennifer Aniston habla por primera vez sobre sus intentos fallidos de ser madre

Por primera vez, la reconocida actriz Jennifer Aniston habló sobre sus intentos fallidos de ser madre y condenó la presión de quienes la señalaban de “egoísta” por supuestamente no querer hijos debido a su carrera.

La revelación la hizo en entrevista para la revista Allure, donde estuvo como portada con una sexy pose con la que sorprendió a su seguidores.

“Yo sí que traté de quedarme embarazada”, manifestó la actriz hollywoodense para luego expresar que se llegó a sentir presionada ante las preguntas de los periodistas sobre si quería tener niños o no.

“Ni tú ni nadie. Todos aquellos años y años y años de especulación... Lo hicieron realmente difícil”, dijo a la periodista Allure.

Fecundación in vitro

La protagonista de ‘Friends’ dio a conocer que llegó a someterse a tratamiento de fecundación in vitro, pero ninguno dio resultado.

“Me estuve sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebía hasta tés chinos, lo que fuera. Lo estaba intentando todo, y habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’, pero es que no lo piensas, tan sencillo como eso. Así que aquí estoy ahora. El barco ha zarpado”, lamentó a sus 53 años.

Resaltó que durante su matrimonio con Brad Pitt, la calificaron durante mucho tiempo de “egoísta” por no darle hijos. La gente no sabía lo que pasaba de fondo. Realmente, ella lo intentó.

Reveló que fue doloroso cada rumor sobre si estaba embarazada. Rechazó las críticas de su éxito y las suposiciones de que no quería tener hijos por su carrera.

Aniston, quien también fue pareja del actor Justin Theroux, de quien se separó en el 2018, expuso que “Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo… La razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque yo no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento”.

Nueva etapa

A su edad, Jennifer Aniston expresó que está en su mejor momento, y que se siente mejor que cuando estaba en los 20, en los 30 y en los 40.

“Me siento mejor que nunca, incluso más que cuando tenía veinte, treinta o cuarenta y pico años. Tenemos (las mujeres) que dejar de decirnos cosas horribles a nosotras mismas. Porque tendrás 65 años algún día y lo que habrás de pensar será ‘Pues estaba estupenda a los 53′”.