La retienen en el aeropuerto por tener las cenizas de su novio en un juguete sexual

La historia de Sarah Button es una de las más virales en TikTok. La chica compartió su experiencia de cómo la retuvo el equipo de seguridad en el Aeropuerto de Emiratos Árabes por tener un juguete sexual donde estaban las cenizas de su novio fallecido.

El caso lo reseñó The Mirror, especificando que la chica, estudiante de derecho y con 23 años, tenía el juguete conocido como tapón anal, el cual le había regalado su novio.

“Le expliqué de qué se trataba, pero había una trabajadora al alcance del oído de esa conversación que llevó a un intercambio de opiniones entre nosotros y a los funcionarios masculinos que no les gustó la vulgaridad que estaba usando para explicar”, contó Sarah, según publicó el referido medio.

Relató que a ella y a un amigo que la acompañaba, los llevaron aparte. Les quitaron los pasaportes, los teléfonos y toda su documentación.

Ante la situación, Sarah, quien compartió su experiencia en su cuenta de TikTok @tallfatcat, tuvo que llamar a sus padres y explicarles para que la ayudarán a comunicarse con la Embajada de Australia en busca de ayuda.

Advertencia de cárcel

Posteriormente, un funcionario de alto nivel les hizo firmar un documento con la advertencia de que si salían del aeropuerto irían a la cárcel.

“Fue un largo día… La moraleja es que yo ignoraba mucho lo que tenía en mi bolso y las palabras que usaba/sus valores. No me di cuenta de que explicar un complemento sería violar a la persona que preguntó al respecto. La intención inicialmente era una broma porque había pasado mucho tiempo allí y era su lugar favorito”, son las palabras de Sarah en The Mirror.

La mujer contó que tiene las cenizas de su novio porque se las dieron en su funeral. Habían dejado de verse por un tiempo y murió sin que ella lo supiera. Le avisaron y en su servicio fúnebre les entregaron sus restos.

¿Qué es un tapón anal?

Un tapón anal es un juguete sexual que se utiliza para generar placer por la parte del recto. Se introduce en el ano de la mujer o del hombre para la excitación.

Sarah no contento si el juguete era usado por ella o por su novio, lo que sí recalcó es que la experiencia en el aeropuerto fue muy divertida,. Obviamente salió librada de la situación.

Considera el hecho como un chiste que él preparó desde la tumba.