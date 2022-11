La dejó sola en un restaurante al decir que solo quiere ser su amiga

Un hombre enamorado abandonó una cita en un restaurante al escuchar que su acompañante solo quería ser su amiga.

Sin más, el sujeto se levantó con la excusa de ir al baño y no volvió con la mujer. Minutos antes ella le había confesado que no quería nada serio con él.

Dejó la comida

La pareja se citó en un restaurante. Ambos pidieron sus platos y estaban charlando hasta que llegó el punto más difícil del encuentro. Según se deja ver en la publicación, el hombre estaba ilusionado con iniciar una relación con ella pero la sinceridad pudo más.

Ella le dijo que solo quiere ser su amiga y eso bastó para que el encuentro terminara. “Un chico me invitó a comer y hace media hora que no regresa del baño”, se lee en el clip de la red social china TikTok de la usuaria @paty_o.r.

La mujer, de nombre Patricia, muestra la mesa con la comida prácticamente abandonada sin terminar. Ella se quedó sola en el sitio por un rato más y al darse cuenta de que su acompañante se había marchado, preguntó por la factura y le dijeron que ya estaba pagada.

Aunque el clip solo dura 09 segundos, ella puso en la descripción el siguiente mensaje que lo explica todo. “Me preguntó qué somos y le dije que amigos”, reseñó El Heraldo.

Mejor ahora que tarde

Para la chica, es mejor que el hombre se retire y no comience a perseguirla. Hay ocasiones en que los enamorados pueden llegar a ser tercos hasta conseguir que la mujer los acepte, sin embargo, este no sería el caso de “Patricia”.

Para ella es más sensato explicar que no hay un interés particular en iniciar una relación para no alimentar falsas ilusiones, y si eso significaba poner fin a una cena entre amigos, ella estaba dispuesta a enfrentarlo.

Una conducta inesperada en medio de una cita (Captura)

Así ocurrió. Tal fue la desilusión del acompañante de Patricia que no quiso despedirse, solo atinó a levantarse tras probar algo de comida, fue al baño, pagó la cuenta y no regresó. Aunque ella se quedó “plantada” en la mesa, no perdió el tiempo y grabó su curiosa situación sin imaginar quizás, que el clip se haría viral.

No se ha revelado la identidad del hombre y en qué terminó aquella cena truncada, lo que sí es cierto es que la chica aclaró que otras publicaciones nada tienen que ver con lo sucedido en el restaurante, eso refiriéndose a una carta de ruptura que un chico parece haberle escrito hace una semana.

