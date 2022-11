La salud emocional de la embarazada también influye en el bebé ¿Cómo elevar tu energía?

El embarazo es un punto de felicidad y crisis para la futura madre que, a menudo, manifiesta cambios de forma intensa y contradictoria. La maternidad no es solo un proceso biológico sino también se ponen en juego las emociones psicológicas. Hay estudios que sugieren que la salud mental de la madre influye más que su estado nutricional o socioeconómico en la salud del bebé por lo que desde luego no es un aspecto que deba pasar por alto.

Para Lina María Daza (@linadazaa) especialista en aproximación y acceso al ser, y al todo; es primordial que las emociones que una mujer experimenta durante el embarazo sean validadas, además de hablarnos acerca de todo el proceso que una mujer experimenta durante y después del embarazo.

Hace poco más de un año, Lina se convirtió en mamá, y desde esa sublime experiencia entendió que elevar la energía femenina durante el embarazo es uno de los procesos más importantes de la nueva versión que se está formando para el ser que está por nacer.

¿Cómo elevar tu energía?

Hay que entender que dentro de nosotros se está gestando una nueva fuente de energía, porque cada vida es la fuerza manifestandose en una nueva identidad. Es complicado mantener o elevar esa fortaleza durante este proceso, sin embargo, es importante recordar todas esas actividades que nos motivaban e impulsaban antes de estar embarazadas e incluso nos volvemos como miel a las abejas, la atención de las personas se enfoca en nosotros, permitir amarnos y consentirnos por otros y por nosotros mismos es súper importante para aliviar esas cargas que se están creando.

Para elevar tu energía durante este maravilloso proceso hay que tener en cuenta que debes respetar tus emociones, si no quieres ir a un sitio no vayas, si hay algo que no te gusta e incomoda no lo aceptes por compromiso, no hagas cosas que no te permitan ser tu, hay que soltar las expectativas y disfrutar de este momento con todos los altos y bajos que se manifiesten.

Cuidar la mente y cuerpo durante la gestación

Durante los meses de embarazo nos surgen muchos miedos, algunos problemas físicos que afectan a nuestro bienestar... pero todo se sobrellevará peor en una mente y un cuerpo cansados. Aparte del descanso físico, buscar la relajación mental nos ayudará a aliviar este proceso por toda la montaña rusa de emociones que vivirás.

Escucha música relajante

Recibe un masaje

Realiza ejercicio suave de manera habitual

Camina

Haz ejercicios de relajación en casa

Ve al cine, a un concierto, al teatro

Practica yoga

Haz ejercicios en el agua (piscina o playa)

Toma un baño relajante

Date un capricho: un postre o una comida especial.

Eleva tu energía durante y después del embarazo

Lina forma parte del Club Pa La Raza, un espacio de aprendizaje disruptivo para empoderar a varias comunidades, entre ellas a las mujeres en todos sus sueños y qué mejor que ser conscientes en la etapa de gestación. Si vas a traer una vida al mundo asegúrate de prepararte para brindarle todo tu amor y energía adecuada.

Es por eso que si estás embarazada puedes asistir a este taller junto a Lina. Ingresa al post del Club para que puedas ver toda la información.

Plena, productiva y maravillosa durante la gestación

Todo lo que somos, sabemos, nos caracteriza y constituye es transmitido al momento de dar la chispa de vida, y que tú te sientas plena, productiva y maravillosa durante la gestación va a resolver muchos aspectos neurológicos y psicológicos de ese pequeño ser. Nunca perder el foco de la situación que estamos morando, los sentimientos positivos, negativos y todo aquello que rodea este momento, porque probablemente no vuelvas a vivir una emoción similar nisiquiera en otro embarazo porque cada momento es una experiencia diferente.

Recuerda que la información con la que vibramos como el agradecimiento, el amor, la compasión y el aprendizaje van a tener que ver con la bioquímica del nuevo ser.