México: Notario obligó a su esposa a tatuarse con el hierro de su ganado

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar salió a la luz a través de un video en el que la víctima denuncia a su esposo, que es un funcionario público, de agredirla física y emocionalmente.

Se trata de Sergio Hernández Vallarino, quien ejerce funciones como notario público número 1 de Cosamaloapan, en Veracruz (México). Su esposa, Mónica Taibo, narró los terribles episodios que ha vivido al lado del sujeto durante una grabación con fines penales difundida por la red social Twitter y Facebook.

Marcada como ganado

La mujer denunció a Hernández Vallarino por la sistemática violencia que ejerce en su contra, al punto de obligarla a que se tatuara en la espalda, el fierro marcador que usa para su ganado.

Agregó que el hombre la tiene amenazada de muerte incluso que podía matarla si hacía pública la denuncia.

Mató a su mascota

La mujer, que vive en Veracruz, pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Fiscalía estatal y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que se le haga justicia.

La mujer contó que un día el hombre disparó y mató a su mascota para intimidarla. “Un día estábamos comiendo en la casa con mis hijos y Sergio Hernández Vallarino, con una pistola de alto calibre, mató a un perrito que era nuestra mascota diciéndome que eso lo hacía para le creyera que la próxima en morir podría ser yo, por lo que temo por mi vida y la de mi familia”, comentó.

Piden justicia por este caso (Agencias)

Muchos usuarios en redes sociales se solidarizaron con la mujer y clamaron por protección para ella debido al inminente peligro que corre. “Espero que las autoridades de Veracruz no traten de encubrir al supuesto responsable y si es responsable, que le retiren la titularidad de la Notaria, ya que una persona así no puede ser notario, saludos”; “Vaya fichita el tipo, ojalá se haga justicia”, escribieron.

Otros comentaron: “Ojalá las autoridades correspondientes hagan algo en tiempo y forma, no cuando sea demasiado tarde”; “Muy valiente Mónica, no será fáciĺ, pero saldrás victoriosa no flaquees, ningún ser humano merece ese trato, hazlo por tí y por tus hijos, para que en un futuro no repliquen ese actuar tan abusivo y misógino. Ánimo”, escribieron.

